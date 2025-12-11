中醫醫院啟用首日181人預約 政府資助全科門診180元

【Now新聞台】中醫醫院今日起投入服務，院方稱首月全科門診已額滿，首10日加開一倍籌額。

醫務衞生局局長盧寵茂早上到中醫醫院應診，體驗服務流程，接受針灸及艾灸，之後與到場應診的市民交談。

醫務衞生局局長盧寵茂：「我都嘗試了服務，我有網球肘、手肘痛，剛才都做了針灸。」

病人：「我是由小到大看中醫。」

盧寵茂：「是嗎？尤其是你住將軍澳，過來這邊就很方便。好吧，祝你身體健康，今天的服務如何給些意見，我們繼續做好點。」

中醫醫院早上九時開始啟用，首年會提供門診及日間住院服務，涵蓋內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科六個專科。政府資助的全科門診每次收費180元，日間住院服務每次收450元，綜援人士等指定組別可享全額減免。另設有市場導向服務，市民可指定醫師，每次門診診症450元起。

院方稱，首日有181人預約服務，形容預約非常踴躍，政府資助的全科門診首一個月的籌額已額滿，首十天加開一倍籌額，而分科門診亦有八成預約。

中醫醫院行政總監卞兆祥：「預約過程當中，會根據市民需求，之後作適當調整。預約方面會緊密觀察，市民需求是我們的服務目標，不用擔心輪候很久不能求診，這個第一件事。首三個月主要除了服務市民需求外，我們也希望在這過程當中，磨合醫院的制度、磨合醫院不同專業團隊之間的合作、磨合醫院的系統。」

院方指，目前聘請到22名中醫及5名西醫，亦與10間內地醫院簽署合作協議，首階段有19名內地中醫申請有限度註冊，不定期來港協助臨床、教學及科研工作。

#要聞