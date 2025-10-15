中醫醫院首年門診診症每次收180元及250元 住院收450元

【Now新聞台】中醫醫院將於12月11日開始分階段投入服務。

中醫醫院首年會開展門診及日間住院服務，全科及分科門診會由政府資助，診症每次分別收180元及250元。

而日間住院服務會分為上下午兩個時段，每段四小時，用作專病治療或薰蒸、中藥浸浴等程序複雜的治療，每次收450元，包診症、治療等，到翌年擴展至所有住院服務，預計服務五年內可全面投入。

院方指，首年收費是體驗價，期望鼓勵有需要的市民使用服務。

