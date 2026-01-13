中醫醫院首月三度增診症名額 與大灣區打造中醫藥人才高地

【Now新聞台】香港中醫醫院及政府中藥檢測中心舉行啟程儀式。

儀式由行政長官李家超主禮，出席的包括國家衞健委主任雷海潮、中聯辦主任周霽、醫務衞生局局長盧寵茂等。

李家超指，中醫醫院及政府中藥檢測中心是兩大旗艦機構，而中醫醫院12月投入服務後，首月已三度增加額外診症名額，政府會全力融入國家中醫藥發展大局，推動中醫藥高質量發展。

雷海潮指，希望以香港建設首間中醫醫院為契機，推動建設粵港澳大灣區中醫醫療聯合體，打造中醫藥人才高地。

國家衞生健康委員會主任雷海潮：「希望香港發揮在中醫藥檢測和品質控制方面技術優勢，成為中醫藥走向世界的重要支撐點，積極參與國家新時代神農嚐百草行動，加強全球藥用植物資源的挖掘、利用和研究。」

行政長官李家超：「為香港構建一個由院校到醫院、從科研到產業環環相扣的中醫藥生態系統。幾千年來，中醫藥代代相傳，生生不息，我期望香港的中醫藥業界『傳承不泥古，創新不離宗』，在傳承中創新，在創新中發展，為全人類的健康作出更大貢獻。」

