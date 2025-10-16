中醫醫院12月分階段投入服務 中醫業界：收費是市民可負擔

【Now新聞台】中醫醫院將於12月11日分階段投入服務，門診診症最平收180元。有中醫業界認為，收費是市民可負擔，亦不會對私人市場造成惡性競爭。

香港註冊中醫學會會長陳永光：「做到第一次在香港，讓私人市場一個指標性作用，大家覺得不同級數的中醫，或者你願意收甚麼價錢，例如我想服務普羅大眾，就收$180診金，如果覺得自己水平是十幾年顧問醫生或者高級醫生，就收這類價錢。其實出面收費不等，我相信價錢不會影響到造成坊間私人執業醫師會有惡性競爭，因為價錢相對比他們高。」

