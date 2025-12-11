中醫院投入服務 首月資助名額爆滿 宏福苑災民可豁免收費

【on.cc東網專訊】位於將軍澳百勝角的香港中醫醫院今日(11日)起正式投入服務。醫院行政總監卞兆祥表示，醫院開院初期會提供門診及日間住院服務，同時開展6大中醫專科服務。自上月1日接受預約起，整體預約情況熱烈，單單今日已有181個預約。政府資助服務方面，首月的名額已爆滿，醫院已因應情況增加首10日的名額1倍，而今日起亦會再增加30%名額。至於分科服務方面，目前有80%名額已經預約。

他又提到，醫院會向宏福苑居民豁免收費至明年年底。相關居民及外傭若有需要跟進治療，只需帶同身份證明文件便可向中醫醫院申請，毋需轉介。

廣告 廣告

卞兆祥說，醫院開院首3個月主要目標，是檢視整體系統、不同體系及人員的磨合情況等等，希望專業團隊合作無間，可以為病人提供安全、有效的一站式醫療服務。同時，醫院亦會推動人才培訓，為港大、中大、浸大3間大學的中醫學生提供實習機會，亦已與內地10間醫院簽合作協議，首階段有19名來自內地的醫生申請限度註冊，會不定期來港協助醫院的臨床醫療服務、教學及科研工作。

人手方面，他說目前醫院有271位員工，當中包括22位中醫及5位西醫，院方會繼續加強招聘，目標是醫院服務全面開放時，會有800至1,000位員工。此外，為推廣中醫文化，醫院將於明年1月17日和18日舉辦開放日，市民今日起可於網上預約。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】