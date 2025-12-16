精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
中醫教你分！肥胖三大類「脂人、膏人、肉人」你是哪一種？6大「消脂建議」從根源改善｜中醫師何慧欣
之所以肥，就是因為留在我們身體上有過多不能代謝的產物，情況就好似收入遠高於支出，進食的能量多於損耗的能量，最後這些多餘的「能量」不能夠消耗而聚積於身體中。中醫認為這些視為「痰濕」，可以導致聚積在肝臟細胞，形成脂肪肝、可以滲透在血液中，形成高血脂、或沉積在皮下，形成腰間、大腿的肥膏。
肥胖分為三種情況 「脂人」、「膏人」、「肉人」
中醫古藉《黃帝內經》，就把肥胖分為「脂人」、「膏人」、「肉人」。
膏人特點：脂肪集中在腹部，腹部脂肪鬆弛下垂。膏人多為痰濕體質兼氣虛。多選健脾益氣、利濕化痰的藥材及食物，例如：人蔘、黃芪、黨參、茯苓、山藥等。提防進食太多加工食品、精製食物。
留在家中應該清淡煮食
盡量避免進食加工食品，例如罐頭、即食麵、零食餅乾等等。這些食物多味精、防腐劑、食品添加、含有反式脂肪
這些過度加工的食物，在我們身體看來就是一些容易生濕生痰的食物。例如曲奇餅就是牛油和糖，不良的油脂和糖份，是令我們身體聚積痰濕的原因。
肉人特點：上身下身都有肌肉，屬於身體壯實，是結實型的肥胖。容易肚餓、非常有胃口，容易口乾口苦、容易急躁易怒，大便黏膩，身體濕熱並重。特徵是舌紅，苔黃膩。此類人士多屬於濕熱體質，身形上有肌肉也有脂肪。
戒酒，少吃肥膩辛辣的食物、甜品，以免濕熱內生。同時香辣也會開胃，促進食欲所以應少吃辣味。
應該清淡為主，多吃疏肝健脾、清熱利濕的食品，例如：絲瓜、佛手瓜、冬瓜、荷葉、薏仁等。
脂人特點：以氣虛為主，面色蒼白，氣虛不足的樣子，經常容易覺得怕冷、胃口不佳、疲倦乏力。由於氣不足，容易自汗氣短，倦怠無力、大便溏瀉等。特徵是舌色淡，舌體胖大，邊有明顯齒痕。此類人屬於飲水也會水腫虛胖的情況。
如果屬脾腎兩虛的人士，可以多吃溫補脾腎的食物，例如生薑、肉桂、黑椒等。
運用合適的中藥和針灸方法，可以健脾補腎利水，水腫虛胖的情況很容易得到改善。
6大消脂減肥建議
1. 選取原狀食物
沒有加工的肉類、雞蛋、蔬菜、水果、堅果等。不過也要按照自己體質選擇適合的肉類和蔬菜。例如：豬肉性平；海鮮，多偏涼或寒；蝦肉、雞肉性溫；牛、羊性溫；瓜果蔬菜多為寒涼；薑蔥蒜、韮菜性溫；南瓜、栗子性溫；芒果、菠蘿、荔枝、龍眼偏溫。
2. 堅持飲茶
神農嘗百草，日遇70毒，得茶而解之。茶有解毒作用，而且茶可以幫助消滯利尿，保持身體的水液代謝正常。茶的溫涼屬性，按其發酵的程度，發酵程度越高的茶，其寒涼性越減。每天可以按自己的體質屬性，飲用一至兩杯茶。
3. 適合的烹調方法
蒸、燉、煮、熬、快炒、涼拌比煎、炒、炸、燒使用較少油分，也可以保存更多食物中的維生素。
4. 多菜少肉
多吃蔬菜水果，增加食物纖維、維生素及抗氧化物，蔬菜及水果也可以增加飽腹感，同時不會增加太多熱量。春天可以多吃綠色及黃色蔬菜水果，可以疏肝健脾，例如青綠蔬菜代表如芹菜、白菜、西蘭花等，黃色蔬菜如蓮藕、番薯及淮山等。
5. 多吃粗糧
小米、燕麥、小麥大麥、豆類或其製造的食品，可以幫助健脾，也可以增加飽腹感覺，而且升糖指數比較高，有效穩定血糖。
6. 多進食中醫角度的消脂食品
大蒜、洋蔥、山楂、菇類、雪耳、木耳、雪耳、海帶等。大部份都是活血化瘀的食物，可以幫助增加血管的彈性，也可以有效降低身體的血脂和壞膽固醇。
三大盡量避免的事情
減少進食動物性的脂肪，少食豬油、牛油、肥羊、肥牛、雞皮等。
避免進食糖分太高的水果：桃、香蕉、提子、龍眼、荔枝、哈密瓜等。
盡量少飲酒：會增加熱量、體內的濕熱，也會影響肝臟分解脂肪。
冬瓜一身都是寶！從「冬瓜皮」到「冬瓜子」清熱解暑助排毒 解析冬瓜好處及食用禁忌｜中醫師何慧欣
涼茶食譜｜夏天清熱解毒涼茶推介！夏枯草煲幾耐？中醫師講解夏枯草功效、禁忌！｜中醫師何慧欣
消水腫、美容聖品薏仁大揭秘！生薏米和熟薏米有何分別？中醫師教你自製可口薏米水、薏米美白面膜 一類人慎吃薏仁｜中醫師何慧欣
荔枝核湯水食譜｜中醫師講解荔枝核功效 研磨成粉配蜂蜜飲用可治胃痛、祛寒散滯｜中醫師何慧欣
蟬蛻是什麼？中醫分享蟬蛻好處+茶飲秘方 容易眼乾「低頭族」必備！｜中醫師何慧欣
