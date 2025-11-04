低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
「中醫SPA」成為養生大勢？LVMH投資500萬美元進軍「東方養生」市場，「耳穴貼」奢華保健產品人氣熱賣
LVMH 看中新世代養生熱潮， 500 萬美元投資「東方養生」品牌，引證健康就是最新時尚！比起買昂貴手袋，近年新世代更看中身心健康，而「預防性護理」更是大家關注的課題。LVMH 旗下的私募股權基金 L Catterton 花下大錢投資的「新中醫」養生館是甚麼來頭？一起來跟上養生潮流吧！
「中醫SPA化」獲 LVMH 投資 500 萬美金
來自紐約的中醫養生品牌 WTHN 創立於 2019 年，將傳統中醫療法包裹上新世代養生理念，服務包括針灸、拔罐、中藥保健、預防性養生等，更有推出「現代草藥」的保健產品，新潮不老套的品牌理念，備受 Gen Z 及高端消費者的喜愛。
WTHN 由前投資銀行家 Michelle Larivee 及執業超過 20 年的中醫博士 Dr. Shari Auth 主理，帶來商業化的東方保健 SPA 的服務，主打紓緩痛症、美容小顏、豐潤髮絲、冥想靜心等，比起傳統的「病向淺中醫」範圍更廣。照料身心及肌膚、「中醫 SPA 化」的模式備受新世代喜愛，更能融入日常生活而沒有「看醫生」的感覺。
主打都市女性市場 家用保養產品秒速售罄
LVMH 旗下的私募股權基金 L Catterton 於 2024 年投下 500 萬美元，全然投入全球健康市場。不容忽視的是健康養生市場達至「7.3億美元」價值，主打市場為 20 至 40 歲的都市女性，療癒日常生活高壓所引起的亞健康、慢性病痛問題，現在已成為「億萬」主流市場。
小編也有發現 WTHN 於網購平台 Revolve 上有售賣東方美容保健品，當中包括家用拔罐套裝、肌肉按摩精油、日本大流行的耳穴貼等，設計十分時尚，一點也沒有「傳統」感覺，而且不少人氣產品已售罄。大家也開始對「傳統中醫藥」有改觀了嗎？看來與閨蜜周末享受「中醫 SPA」即將成為新趨勢！
WTHN Body Balance Magnets
價錢：$427.8
WTHN Ear Seed Kit
價錢：$350
WTHN Head To Toe Muscle Rub
價錢：$326.7
WTHN Body Cupping Kit
價錢：$528.8
身心療癒：
養生旅遊Wellness Tourism熱潮掀起！新世代已厭倦「食玩買」？6大新興減壓療癒旅遊行程
「微冥想」成為繁忙都市人的潮流！5分鐘練習法簡單調整身心，以短暫「碎片時間」緩解焦慮與壓力
