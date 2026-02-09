黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
中銀、DBS、恒生派電子利是，贏最多 $8,888 禮券，呢間更可以抽 999.9 金章！新婚派「雙封」秘訣、隨機搶利是全攻略｜電子利是 2026
2026 年馬年農曆新年將至，派電子利是已成為港人兼顧環保與賺取獎賞的首選。今年多間銀行和支付平台都推出不同電子利是推廣活動，無論你是想省下排隊換新鈔的時間、新婚要派雙封利是、還是想在群組玩搶利是，以下懶人包絕對不能錯過。
中銀香港 (BOCHK)：BoC Pay+ 聯乘 M&M's 派「甜蜜」利是
中銀香港今年的電子利是有 M&M's 聯乘主題，並針對辦年貨需求提供購物折扣：
M&M's 主題封： 特別聯乘 M&M's 推出「Pay Buddy」及系列新春電子利是封。
批量派發： BoC Pay+ 客戶每次可同時向 10 位 親友發出電子利是，效率大幅提升。
年貨節立減： 即日起可領取優惠券，於指定商戶購買 M&M's 產品享立減。此外，在 30 多家零售及餐飲商戶（如超市、餐廳）消費，亦可享「年貨節」立減優惠。
贏現金大獎： 透過 BoC Pay+ 派利是有機會參加抽獎，贏取最高 $8,888 現金獎賞。
中銀香港提供農曆新年新鈔兌換及電子利是服務 方便市民以不同方式派發利是
星展銀行 (DBS)：登記 FPS，抽最高 $3,000 超市禮券
DBS 今年抽出總共 888 份獎賞，只要做齊三個步驟，就有機會獲得 $3,000 超市禮券馬年大獎賞！
透過星展 iBanking 網上理財或 DBS digibank HK 應用程式成功登記快速支付系統 (「轉 數快」)；
把合資格戶口設定為轉數快的預設收款賬戶；
透過 DBS digibank HK 應用程式使用「電子利是」服務轉賬至已登記轉數快的流動電 話號碼或電郵地址(「電子利是交易」)最少一(1)次。
恒生銀行：抽 $888 禮券再加抽 999.9 金章！
恒生銀行大派過萬份禮券，而且每人最多更有 28 次抽獎機會，是今年新年最強推廣之一！使用 3 大方法派 e 利是最高 HK$10 至第三方戶口，即獲 1 次抽獎機會：
恒生 Mobile App JustPay 功能轉賬
恒生 Mobile App 「派e利是」功能俾e利是
用恒生 Digital Banking 透過「轉數快」轉賬 1 次
首次使用以上 3 個方法（JustPay、「派e利是」功能及「轉數快」）轉賬即獲8次抽獎機會！完成上述任何1項轉賬後，更可以自動參加「百萬金幣大抽獎」，隨時贏取「財神駿馬」999.9足金金章！
電子利是新玩法：新婚派「雙封」與「隨機金額」
2026 年的電子錢包功能已能完美對接傳統習俗：
新婚派「雙封」秘訣：
按照傳統，新婚第一年需派發兩封利是（代表夫婦二人）。使用 BoC Pay+ 的批量派發功能、PayMe 群組設定中選擇「每人兩封」、DBS 手機 app「派孖封」等功能，即可一鍵送出雙倍祝福，無需逐個操作。
隨機抽金額（搶利是）：
想在群組增加氣氛？PayMe 與八達通的電子利是均支援「隨機金額」模式。你可以設定總預算（例如 $1,000），由多位好友隨機抽取，最高金額者猶如「抽中金幣」般幸運。
