中鐵五局停業整頓180日 近年屢遭通報

【on.cc東網專訊】全國建築市場監管公共服務平台顯示，中鐵五局集團有限公司（下稱中鐵五局）日前被住房和城鄉建設部實施停業整頓180日，時間由2025年12月16日至2026年6月14日。停業整頓期間，不得以建築工程施工總承包特級資質承攬新的工程項目，涉及具體事由未公開。

今次並非中鐵五局近年來首次被通報。2024年10月，該公司下屬的中鐵五局集團機械化工程有限公司，在格庫鐵路七個泉站鐵路線路安全保護區內施工作業過程中，不遵守保證鐵路安全的施工安全規範，導致挖斷電纜，構成鐵路交通一般事故。2025年4月10日，蘭州鐵路監督管理局給予該公司罰款6萬元人民幣（約6.7萬港元）的行政處罰。

去年10月，海口市住建局發布建築工地文明施工紅黑榜，中鐵五局因其負責施工的項目現場未能較好地落實「六個百分百」要求，施工現場（美玉村碎石廠）未保持整潔、未採取有效設施防止塵土污染環境上了黑榜。

