中階機同樣拍攝到旗艦機的水準， HUAWEI nova 14 Pro 試玩!

華為早前在香港正式發表了中階系列 HUAWEI nova 14，其中高階型號 HUAWEI nova 14 Pro 首次搭載紅楓原色鏡頭及升級的 XD Portrait 人像引擎，強調為人像攝影而生。今次就同大家評測這款新機，從拍攝效能、設計等各方面，分析其實際表現。

HUAWEI nova 14 Pro 採用全新的星軌環鏡頭設計，具有較高的辨識度。機身保持纖薄，並運用冰晶紋理處理，在不同光線下呈現細膩的光影變化。握持手感相比上代有所改進，兼顧了舒適與穩固。

螢幕方面，該機配備 6.78 吋 FHD+ 解析度的四曲面 OLED 螢幕，支援 1-120Hz LTPO 自適應刷新率。四曲面設計提升了滑動操作的手感，而 LTPO 技術則有助於在流暢顯示與功耗之間取得平衡。

▲屏幕的上方的開孔內搭載了 5000 萬像超清人像自拍鏡頭 + 800 萬像 5 倍變焦人像特寫鏡頭。配合人像美顏方案以及 AI 美顏演算法，提供差異化美顏效果。此外，自拍鏡頭提供短片、微電影、夜間、人像、影片、慢動作、縮時攝影、全景、濾鏡、鏡面反射、貼紙、拍攝微笑、聲控拍攝、定時拍攝等自拍模式。

▲機身右側設有音量鍵及附設指紋識別的電源鍵

▲於機身底部設有 Type-C 充電接口、揚聲器及SIM卡卡槽。

▲nova 14 Pro 於軟件上搭最新的 EMUI 14.2，港版就提供了512GB 版本，扣除 EMUI 15 系統後，用戶仍有約 473GB 空間可使用，以中檔次手機來講算是相當足夠。此外，nova 14 Pro 上的 EMUI 15 透過安裝”microG”後，可完整使用 Google 服務。

▲安裝 ”microG” 後可完整使用 Google 服務，與一般支援 Google 手機分別不大。

HUAWEI nova 14 Pro 搭載 Kirin 8020 晶片，應付日常應用程式、多任務處理及主流遊戲表現平穩。

內置的 5500mAh 大容量電池，配合 100W HUAWEI SuperCharge Turbo 快充技術，提供了可靠的續航保障。官方數據顯示，充電五分鐘即可支持約 5.3 小時的影片播放，能有效緩解用戶的電量焦慮。

HUAWEI nova 14 Pro 最大的亮點在於其影像配置。作為 nova 系列首度採用紅楓原色鏡頭的機型，它透過創新的多光譜光數據捕捉技術，宣稱能實現比傳統 RGB 傳感器高出 120% 的色彩準確度。在實際使用中，這套系統對於膚色還原與細膩質感的處理確實有所提升，尤其在呈現妝容細節與黃昏等複雜光線下的色調時，成像更貼近真實，為人像照片增添了自然深度。

後置鏡頭組合則包括 5000 萬像素超光變主鏡頭，支援 F1.4 – F4.0 十段可變物理光圈，能根據場景智能調節。配合具備 OIS 光學防手震的 1200 萬像素長焦鏡頭，以及支援 2cm 微距拍攝的 112° 超廣角鏡頭，覆蓋了從特寫到遠景的常用拍攝場景，應付日常攝影需求游刃有餘。

HUAWEI nova 14 Pro 焦距測試:

HUAWEI nova 14 Pro 日間拍攝效果:

HUAWEI nova 14 Pro 晚間拍攝效果:

總結：

綜合而言，HUAWEI nova 14 Pro 是一部定位清晰的智能手機。它將核心升級重點放在人像攝影體驗上，紅楓原色鏡頭與 XD Portrait 引擎的加入，使其在特定拍攝場景下的表現接近旗艦水準。此外，具辨識度的設計、可靠的續航與快充，以及流暢的螢幕體驗，都鞏固了其市場競爭力。對於預算有限，但追求優質人像拍攝與均衡體驗的用戶來說，HUAWEI nova 14 Pro 是一個值得考慮的選擇。