精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
中階機同樣拍攝到旗艦機的水準，HUAWEI nova 14 Pro 試玩!
華為早前在香港正式發表了中階系列 HUAWEI nova 14，其中高階型號 HUAWEI nova 14 Pro 首次搭載紅楓原色鏡頭及升級的 XD Portrait 人像引擎，強調為人像攝影而生。今次就同大家評測這款新機，從拍攝效能、設計等各方面，分析其實際表現。
HUAWEI nova 14 Pro 採用全新的星軌環鏡頭設計，具有較高的辨識度。機身保持纖薄，並運用冰晶紋理處理，在不同光線下呈現細膩的光影變化。握持手感相比上代有所改進，兼顧了舒適與穩固。
螢幕方面，該機配備 6.78 吋 FHD+ 解析度的四曲面 OLED 螢幕，支援 1-120Hz LTPO 自適應刷新率。四曲面設計提升了滑動操作的手感，而 LTPO 技術則有助於在流暢顯示與功耗之間取得平衡。
▲屏幕的上方的開孔內搭載了 5000 萬像超清人像自拍鏡頭 + 800 萬像 5 倍變焦人像特寫鏡頭。配合人像美顏方案以及 AI 美顏演算法，提供差異化美顏效果。此外，自拍鏡頭提供短片、微電影、夜間、人像、影片、慢動作、縮時攝影、全景、濾鏡、鏡面反射、貼紙、拍攝微笑、聲控拍攝、定時拍攝等自拍模式。
▲機身右側設有音量鍵及附設指紋識別的電源鍵
▲於機身底部設有 Type-C 充電接口、揚聲器及SIM卡卡槽。
▲nova 14 Pro 於軟件上搭最新的 EMUI 14.2，港版就提供了512GB 版本，扣除 EMUI 15 系統後，用戶仍有約 473GB 空間可使用，以中檔次手機來講算是相當足夠。此外，nova 14 Pro 上的 EMUI 15 透過安裝”microG”後，可完整使用 Google 服務。
▲安裝 ”microG” 後可完整使用 Google 服務，與一般支援 Google 手機分別不大。
HUAWEI nova 14 Pro 搭載 Kirin 8020 晶片，應付日常應用程式、多任務處理及主流遊戲表現平穩。
內置的 5500mAh 大容量電池，配合 100W HUAWEI SuperCharge Turbo 快充技術，提供了可靠的續航保障。官方數據顯示，充電五分鐘即可支持約 5.3 小時的影片播放，能有效緩解用戶的電量焦慮。
HUAWEI nova 14 Pro 最大的亮點在於其影像配置。作為 nova 系列首度採用紅楓原色鏡頭的機型，它透過創新的多光譜光數據捕捉技術，宣稱能實現比傳統 RGB 傳感器高出 120% 的色彩準確度。在實際使用中，這套系統對於膚色還原與細膩質感的處理確實有所提升，尤其在呈現妝容細節與黃昏等複雜光線下的色調時，成像更貼近真實，為人像照片增添了自然深度。
後置鏡頭組合則包括 5000 萬像素超光變主鏡頭，支援 F1.4 – F4.0 十段可變物理光圈，能根據場景智能調節。配合具備 OIS 光學防手震的 1200 萬像素長焦鏡頭，以及支援 2cm 微距拍攝的 112° 超廣角鏡頭，覆蓋了從特寫到遠景的常用拍攝場景，應付日常攝影需求游刃有餘。
HUAWEI nova 14 Pro 焦距測試:
HUAWEI nova 14 Pro 日間拍攝效果:
HUAWEI nova 14 Pro 晚間拍攝效果:
總結：
綜合而言，HUAWEI nova 14 Pro 是一部定位清晰的智能手機。它將核心升級重點放在人像攝影體驗上，紅楓原色鏡頭與 XD Portrait 引擎的加入，使其在特定拍攝場景下的表現接近旗艦水準。此外，具辨識度的設計、可靠的續航與快充，以及流暢的螢幕體驗，都鞏固了其市場競爭力。對於預算有限，但追求優質人像拍攝與均衡體驗的用戶來說，HUAWEI nova 14 Pro 是一個值得考慮的選擇。
其他人也在看
Tesla 分析師指出交付量對股價的重要性逐漸減弱
Tesla 的分析師 Dan Levy 來自 Barclays，最近對於 2026 年的股票走勢發現了一個重要的趨勢：汽車交付的重要性正在減弱TechRitual ・ 17 小時前
Wedbush 分析師預測 Tesla 將迎來重要發展，可能在 2026 年達到 3 萬億美元市值
Wedbush 分析師 Dan Ives 再次強調 Tesla ( NASDAQ:TSLA ) 的長期增長潛力TechRitual ・ 11 小時前
OnePlus 確認全新 Turbo 系列專注於遊戲性能，強調超長電池續航
在十月，我們開始聽到有關 OnePlus 即將推出的新系列 Turbo 的傳聞。隨後該系列第一款設備的完整規格 […]TechRitual ・ 1 小時前
貪平買手機殼隨時中毒？鉛含量超標 30 倍，恐致癌傷腎！專家教你 3 招避雷
《央視財經》報道揭發，市面上不少廉價手機殼暗藏殺機。部分黑心商家為了壓縮成本，竟然回收醫療廢料和電子垃圾作為原材料。這些「垃圾」經過簡單處理和注塑後，搖身一變成為外觀精美的手機殼，但內裡卻充滿了塑化劑、多環芳香烴以及各類重金屬。Yahoo Tech HK ・ 18 分鐘前
200人暴雪滯留後餘震6.4！ 新千歲機場天花墜落內幕！
北海道新千歲機場本該是旅客趕飛機的熱鬧樞紐，誰知8日暴風雪取消75班機，200人滯留已超機場150人上限Japhub日本集合 ・ 22 小時前
消委會評測 41 款 5G 手機：iPhone 17 vs S25 Ultra 邊部影相靚？兩款手機跌 50 次即爛！超長氣手機係呢部！
隨著 5G 手機技術成熟，市面上由千元入門機到近兩萬元的摺疊旗艦機花多眼亂。消委會最新一期《選擇》月刊測試了 41 款熱門 5G 智能手機，包括備受矚目的 iPhone 17 系列、Samsung Galaxy S25 系列及 Google Pixel 10 系列。測試結果發現，雖然旗艦機拍攝功能強大，但在「耐跌」及「電量」方面，貴價機未必一定贏！Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
金與正被拍手持中國製摺疊手機 疑為榮耀 Magic 系列 遠超北韓民眾負擔能力︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北韓領袖金正恩胞妹、被視為政權核心人物之一的金與正，近日被官方媒體拍到手持一部疑似中國製的摺疊式智能手機，再度引起外界關注北韓高層如何繞過制裁，取得海外最新電子產品。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
【大快活】會員手機點餐即享全單8折 (即日起至17/12)
又到聖誕，8折驚喜is coming to town！下星期就係聖誕！大快活已經準備好驚喜禮物畀大家！一連3日，大快活APP會員用手機點餐即享全單8折！慳咗嘅錢仲可以買多份禮物送畀自己或者屋企人。全線分店，任何時段都用得（記得要用APP先有優惠㗎！） ！ YAHOO著數 ・ 2 小時前
網絡熱話｜誤信 KOL 業配 eSIM，網民買完大叫中伏！ 如何確認手機支援 eSIM？ 使用方式？
近來有不少網紅、KOL 業配 eSIM，主打使用便利、價錢更吸引，但一般人如果沒想太多就直接付錢下單，買了才發現不能使用？會發文投訴也是可以想像的。所以你要如何確認手機有沒有支援 eSIM？Yahoo Tech 這邊教你一個很簡單的方式！Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
小米將農曆新年前出大招，小米17 Ultra，中階 REDMI 機
文章來源：Qooah.com 消息源 @數碼閒聊站 發博文表示，Xiaomi 將會有一大批新品準備發佈，有1x Snapdragon 8 Elite Gen5 影像旗艦、1x 天璣8系處理器中階機、1x天璣 9系處理器中階機、1x全智能手錶、2x耳機，1x中階平板，以及其他的 IoT 產品，這些產品都能夠確定會在農曆新年前推出。 消息源 @數碼閒聊站 之前還透露過，Xiaomi 的全智能手錶會配備 Android / Xiaomi HyperOS 系統，搭載了 930mAh 電池，支援獨立 eUICC 晶片的 eSIM 技術。 消息源 @數碼閒聊站 提到的天璣手機應是 REDMI Turbo 5（8系處理器）和 REDMI Turbo 5 Pro（9系處理器），REDMI Turbo 5 將會是全球首發天璣8500 處理器的手機。 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 影像旗艦手機應是 Xiaomi 17 Ultra，將會首發配備 LEICA 1吋主鏡，搭配國產豪威 OV50X 傳感器，超廣角鏡頭為 5000萬像素，潛望長焦鏡頭為 2億像素，據傳該手機應會在本月正式推出Qooah.com ・ 1 天前
HONOR「大電池戰略」曝光，正研發 15000mAh 手機，技術領先
文章來源：Qooah.com 目前手機電池容量大多停留在 5000-6000mAh 之間，對於中度使用的用戶來說，往往只能勉強支撐一天，這也讓 PowerBank 幾乎成了人們外出時的標配。然而進入 2025年，這一局面被手機廠商的一系列動作徹底打破，榮耀率先在其機型「榮耀Power」上實現了 8000mAh 電池，將手機續航正式帶入 8000mAh 時代。此後，越來越多品牌也相繼跟進，推出了相同量級的大電池手機。 對榮耀而言，8000mAh 顯然只是一個起點。據博主透露，榮耀目前已經基本完成 12000mAh 電池的研發，並正在攻關 15000mAh 容量的電池技術。一旦這些技術成功落地，不僅充電焦慮將成為歷史， PowerBank 也很可能逐漸退出日常出行的必備清單。 榮耀計劃在春節前推出新款機型「榮耀Power 2」，其電池容量將突破至 10000mAh，並搭載天璣8系列次旗艦處理器。而在該機型之後，榮耀還將陸續推出配備 12000mAh 電池的產品。 從榮耀Power 2 開始，大容量電池手機的普及將逐步改變用戶的用電習慣，外出時不必再隨身攜帶 PowerBank ，徹底告別電Qooah.com ・ 8 小時前
聖誕禮物2025｜Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
記憶體短缺衝擊智慧手機市場！入門機恐僅剩4GB RAM、microSD擴充或將回歸
全球 DRAM 短缺持續惡化，智慧手機製造商恐被迫下修 RAM 規格，入門機型可能僅配備 4GB 記憶體，旗艦機 16GB RAM 升級放緩，甚至促使 microSD 擴充功能重返市場，Android 與裝置端 AI 發鉅亨網 ・ 1 天前
併入中企｜美國「掃地機器人始祖」iRobot聲請破產 由中國代工廠杉川 「債轉股」全資接手
美國消費型機器人公司iRobot周日（14日）聲請破產，雖因旗下品牌Roomba而被稱為「掃地機器人始祖」，但...BossMind ・ 19 小時前
據報字節跳動因豆包手機被約談消息不實
有用戶反映字節跳動旗下AI大模型豆包手機助手與中興通訊(00763.HK)合作推出的「豆包手機」努比亞M153，在登錄部分社交平台時受限，引發網傳監管機構因網絡安全、數據安全及競爭問題約談字節跳動的消息，惟《新浪科技》引述知情人士指，有關消息不實。 豆包手機助手於12月3、5及13日連發聲明，強調不代用戶授權、不截屏受保護內容，並呼籲建立清晰規則。新機核心賣點為跨應用語音操作，可自動完成比價並跳轉下單。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
宇樹科技推人形機械人App Store 可以手機控制機械人終端
宇樹科技上線人形機械人應用商店(App Store)，在架構上集成了「用戶廣場」、「動作庫」、「數據集」及「開發者中心」四大核心模塊。其核心邏輯在於「即下即用」，用戶無需具備底層代碼編寫能力，僅需通過手機APP連接機械人，即可像安裝手機軟件一樣，將雲端的複雜運動控制算法一鍵部署至機械人終端。這是行業內首個致力於將人形機械人功能模塊化、標準化的內容分發平台，試圖解決長期以來機械人複雜動作開發難、用戶上手門檻高的問題。 在首批上線的應用中，宇樹展示了基於G1系列機械人(如G1-Edu平台)的「李小龍」截拳道與「扭扭舞」預設。用戶安裝後，可一鍵控制機械人在「常規走跑模式」與「武術狀態」間自由切換，實現高難度的肢體協同。 除C端體驗外，該平台更深層的戰略意圖在於構建開發者生態。通過「開發者中心」和「數據集」模塊，宇樹向全球開發者開放上傳通道。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
螞蟻集團 AQ 升級為「螞蟻阿福」 新增健康陪伴功能
螞蟻集團宣佈,旗下 AI 健康應用 AQ 品牌升級為「螞蟻阿福」,並發佈 App 新版本,升級健康陪伴、健康問答、健康服務三大功能。升級後的「螞蟻阿福」聚焦「健康+」戰略,定位從 AI 工具轉向 AI 健康朋友,能夠像真人朋友一樣,幫助使用者管理自身和家人健康,實現專業全能、私人專屬、服務豐富的優勢。「螞蟻阿福」2025年6月起以 AQ 品牌上線。目前,月活躍用戶已超1500萬,躋身國內 AI App 前五,成為第一大健康管理 AI App。據了解.目前阿福 APP 每天回答使用者500多萬個健康提問,55%用戶來自三線及以下城市,普惠特點明顯。螞蟻集團副總裁、健康事業群總裁張俊杰介紹說,取名「阿福」寓意健康是福,健康的事就找阿福。新版「阿福」最大的變化,是增加了健康陪伴的功能板塊,陪伴使用者養成健康好習慣,構築健康防線。 (BC)#螞蟻阿福 #AQinfocast ・ 18 小時前
螞蟻集團AQ品牌升級為「螞蟻阿福」 App月活用戶逾1,500萬
螞蟻集團宣布，旗下AI健康應用AQ品牌升級為「螞蟻阿福」，優化健康陪伴、健康問答、健康服務三大功能，並發布App新版本。升級後的「螞蟻阿福」聚焦「健康+」戰略，定位從AI工具轉向AI健康朋友，能夠像真人朋友一樣，幫助用戶管理自身和家人健康，實現專業全能、私人專屬、服務豐富的優勢。 螞蟻集團副總裁、健康事業群總裁張俊傑指出，取名「阿福」寓意健康是福，健康的事就找阿福。新版「阿福」最大的變化是增加健康陪伴的功能板塊。 目前，「螞蟻阿福」App的月活用戶已超過1,500萬，躋身國內AI App前五，成為第一大健康管理AI App。阿福APP每天回答用戶500多萬個健康提問，55%用戶來自三線及以下城市，普惠特點明顯。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 天前