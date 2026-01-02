中電供電事故八成受外在因素引致 機電署建議加強防範

【Now新聞台】機電署公布中電電力供應系統檢視結果報告，指其八成供電事故受外在因素引致，建議中電對症下藥，加強防範。

2024年上半年，中電供電系統發生9宗主要事故，有4宗電力供應中斷，分別發生在黃大仙、青衣、元朗及上水，其中6月12日在黃大仙停電超過4小時，影響逾2000名客戶，機電署其後聘請獨立顧問檢視中電供電系統。

報告提到，該9宗主要電力事故具體成因涵蓋設備故障、操作錯誤、外來環境干擾、第三方干擾及極端天氣等。

根據事故數據分析，中電約8成中高壓電網事故由外在因素引致，中電未能全面防範其系統遭第三方破壞，亦未能全面及時偵測已損毀的電纜或部件。

另外，由2021年至2024年上半年，共有4宗事故涉及中電人員操作錯誤。

報告針對中電供電系統的現況提出減低潛在風險、加強資產管理等5個行動目標，制定11個行動策略以及43項改善建議。

有立法會議員希望中電可以針對建議積極改善。

立法會議員(九龍中)楊永杰：「當時黃大仙停電的時候，其實居民都很徬徨，甚至有些因為電梯停了，回家都比較困難，關鍵是未來是否可以防止同類事件發生。我都是接受他們的KPI和時間表，但雖然是接受，都必須要進一步去優化和加速去處理。我覺得有些東西是可以做多一點的，譬如一些增加避雷針這些相對不是那麼複雜的工序。」

中電全面採納檢視結果的建議，按照機電署要求制定行動計劃時間表，設立停電事故後危機處理方面的績效指標和服務承諾，亦正透過識別及加快更換有潛在風險地下線路段的部件，增加郊區架空配電線路遙距開關等措施，強化系統抵禦外在因素的能力。

#要聞