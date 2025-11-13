中電簡約公屋推出「電器圖書館」 居民可借用逾百件家庭電器

中電在元朗攸壆路簡約公屋推出「電器圖書館」。(中電提供)

元朗攸壆路簡約公屋今年首季入伙，約半年後由中電推出的「電器圖書館」在9月中正式啟用，提供125件家庭電器，包括直立式無線吸塵機、直立式蒸氣掛熨機、變頻智能水波爐及陶瓷搖擺暖風機。中電指，簡約公屋居民可在項目內的服務站借用大型電器，或透過自助智能櫃借用小型家電。

房屋局局長何永賢稱，「電器圖書館」提供的電器切合簡約公屋家庭需要，同時推動社區資源共享、促進鄰里互助，體現企業與社區攜手，以創新方式回應社會需要，期望「電器圖書館」可推展到其他簡約公屋項目。中電總裁羅嘉進期望，透過圖書館內125件高能源效益電器，鼓勵簡約公屋家庭實踐環保低碳生活。

何永賢(左三)稱，期望「電器圖書館」可推展到其他簡約公屋項目；右三為羅嘉進。(中電提供)

