今晚凌晨蘋果發表 iPhone 17 系列 即睇流言懶人包
中電電動車停車場失控撞斃途人 司機涉危駕被捕
【Now新聞台】一輛中電電動車在土瓜灣一個停車場失控撞倒兩名途人，導致一死一傷，電動車司機及三名乘客亦告受傷，司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。
涉事的中電電動車車頭嚴重損毀，泵把飛脫，露出車頭零件。被撞的黑色私家車車頂及車身嚴重變形。警員在場蒐證，將涉事63歲電動車司機帶上警車調查。
事發於下午三時許，警方接報馬頭圍邨露天停車場一輛私家車進入停車場，入閘後懷疑失控衝前，高速撞向停泊在車位的私家車及一輛客貨車，期間撞倒兩名女途人，現場遺下大量血漬及個人物品。
其中一名55歲女子頭部重創昏迷，由救護車送到廣華醫院，期間要不斷進行心外壓，搶救後證實不治。另外一名63歲女途人，以及電動車的司機及三名乘客亦受傷送院。
中電發言人對事件表示深切哀痛，並向家屬致以最深切慰問，指會全面配合警方調查，又指已派員到醫院了解及跟進情況，並慰問家屬，會為他們提供適切協助。
#要聞
泰國Snoopy75週年展！巨型Snoopy船長現身曼谷河畔 25位創作人聯手打造4大展區
Snoopy帶著他的朋友們登陸泰國曼谷！將於9月6日至12月7日期間，在River City Bangkok舉行《How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art》（花生漫畫75週年特展：走進史努比的藝術人生）大型展覽，這次75週年慶典找來25位創作人重新想像花生漫畫的世界，分成4大主題展區展出過百件作品、50幅原稿及動畫創作。最搶眼的，絕對是巨型Snoopy化身船長就坐在曼谷河邊，成為最搶眼的打卡新位。Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
台北唯一地面火車重現！國家鐵道博物館開放 搭藍皮柴車，如置身電影場景
台灣再添文化新地標！歷經9年修復與籌備，座落於台北市信義區的國家鐵道博物館終於在2025年7月31日迎來第一階段正式開放。這個由台北機廠轉型而成的博物館，除了保存珍貴的鐵道文物與古蹟建築群，最吸引人的莫過於週末限定的藍皮柴油火車體驗——這是目前台北市區唯一能搭乘的地面列車，每趟650米的路程，讓大家穿梭在古蹟之間，彷彿回到鐵道黃金時代。Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 4 小時前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 12 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
傳阿里將有「重磅業務發布」或與高德有關
明天(9月10日)是阿里-W(9988.HK)成立26周年。內媒引述消息指阿里明日將在杭州舉行發布會，有「重磅業務發布」，大量媒體已收到邀請前往杭州。AASTOCKS ・ 9 小時前
BLACKPINK Jennie「願望咒語」白背心大熱！$500就買到，原來跟Lisa「瞎忙褲」同一潮牌Praying出品
BLACKPINK 成員 Jennie 的私服穿搭經常成為討論目標，她近期身上那件印有獨特標語的吊帶白背心，簡約卻充滿個性，立刻成為全網熱搜。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 12 小時前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 9 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 1 天前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 1 天前
香港在《2025年世界人才排名》升至全球第四位 位列亞洲第一
國際管理發展學院發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位大幅躍升至第4位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。當中，香港在所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升，「吸引力」排名攀升至第20；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升至第3及第12。AASTOCKS ・ 12 小時前
前亞姐羅麗莎入稟 向何柱國遺囑執行人追討一千萬元欠款 曾於娛圈短暫發展之後轉行從商
多家傳媒報導指，1998年亞洲小姐冠軍羅麗莎日前入稟高等法院，向今年6月病逝嘅全國政協前常委何柱國遺孀黃敏珊要求償還1千萬元欠款。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前