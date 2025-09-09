中電電動車停車場失控撞斃途人 司機涉危駕被捕

【Now新聞台】一輛中電電動車在土瓜灣一個停車場失控撞倒兩名途人，導致一死一傷，電動車司機及三名乘客亦告受傷，司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

涉事的中電電動車車頭嚴重損毀，泵把飛脫，露出車頭零件。被撞的黑色私家車車頂及車身嚴重變形。警員在場蒐證，將涉事63歲電動車司機帶上警車調查。

事發於下午三時許，警方接報馬頭圍邨露天停車場一輛私家車進入停車場，入閘後懷疑失控衝前，高速撞向停泊在車位的私家車及一輛客貨車，期間撞倒兩名女途人，現場遺下大量血漬及個人物品。

其中一名55歲女子頭部重創昏迷，由救護車送到廣華醫院，期間要不斷進行心外壓，搶救後證實不治。另外一名63歲女途人，以及電動車的司機及三名乘客亦受傷送院。

中電發言人對事件表示深切哀痛，並向家屬致以最深切慰問，指會全面配合警方調查，又指已派員到醫院了解及跟進情況，並慰問家屬，會為他們提供適切協助。

#要聞