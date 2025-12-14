中非共和國四合一選舉競選活動展開

（法新社中非共和國首都班基13日電） 中非共和國「四合一」選舉競選活動今天正式展開，這個局勢不穩的前法國殖民地將於12月28日投票。

除選出國會、地方及市政議員外，中非共和國選民也將選舉總統。在7位候選人中，現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）被視為最有力人選，此前他修改憲法，得以尋求第3任期。

數以千計支持者今天湧入首都班吉（Bangui）一座可容納兩萬人的體育場，聆聽圖瓦德拉演說。反對派指控他企圖在這個全球最貧窮國家之一，長期把持總統大位。

圖瓦德拉在演說中表示，他是國家年輕世代的捍衛者，並強調仍有工作要做，以遏止持續存在的動亂。他2016年在血腥內戰期間首度當選總統。

他警告擠滿看台的群眾說：「爭取和平與安全的戰鬥尚未結束。」

「我們必須持續強化軍隊，以確保全國領土的安全，並維護國家的團結。」

前總理東德拉（Henri-Marie Dondra）與主要反對派領袖多洛蓋爾（Anicet-Georges Dologuele）這兩位圖瓦德拉的主要批評者，先前都擔心會因國籍條件而被禁止參選。

多洛蓋爾隨著競選車隊走訪首都各區時警告，即將到來的投票是「關乎國家存亡的選擇，是在屈服與希望之間的抉擇」。

他補充說：「我們的人民已經歷這個政權10年了，10年的等待、承諾與苦難。」

●安全困境

曾於2020年角逐總統大位的多洛蓋爾9月表示，已放棄法國國籍，以符合候選人只能擁有單一國籍的規定；這項規定同樣源自2023年的修憲。

但法院隨後於10月中旬撤銷他的中非共和國護照，促使多洛蓋爾向聯合國人權辦公室提出申訴。

主要反對派聯盟「捍衛2016年3月憲法共和陣線」（Republican Bloc for the Defence of the Constitution of March 2016）10月初宣布抵制選舉，指控圖瓦德拉政府操縱選舉。

根據選舉機構統計，預計約有230萬名選民投票，其中74萬9千人為首次登記投票。

這場年底選舉因選民名冊、資金問題，以及長期存在的安全疑慮而多次延後。

中非共和國1960年脫離法國獨立以來，歷經一連串衝突、內戰與軍事政變。

近年來，在聯合國維和部隊、盧安達軍隊以及俄羅斯瓦格納集團（Wagner）傭兵介入下，國內安全局勢有所改善。

但反政府武裝仍活躍於全國主要公路沿線，以及東部接近飽受戰亂的蘇丹與南蘇丹邊境地區。