中非共和國大選將登場 總統圖瓦德拉有望續任

（法新社中非共和國首都班基23日電） 中非共和國將於28日舉行總統大選，自詡穩住長年戰亂局勢的現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera），被看好可望續任總統。

數學家出身、現年68歲的圖瓦德拉，藉由該區域常見的延任手法，於2023年推動公投廢除總統任期限制，讓他有機會續任。

對於中非共和國的局勢，圖瓦德拉12月在班基（Bangui）的造勢活動對支持者表示：「2016年我就任時，連開車10公里都會遭到騷擾。那時既沒有安全，也沒有道路，什麼都沒有。我們非常努力才有今天的成果。」

在其他領域方面，中非共和國在2018年成為西非和中非地區第1個引進俄羅斯瓦格納集團（Wagner）傭兵的國家，隨後馬利、布吉納法索和尼日都仿效此舉。

儘管與俄羅斯關係密切，圖瓦德拉近期也展現對西方合作的意願。他9月接受金融時報（Financial Times）訪問時表示，樂見任何國家願意協助開發中非共和國的鋰、鈾、金等礦產資源。

圖瓦德拉以強調安全政績、承諾投資基礎建設作為競選訴求。他最近多次出席活動，包括上週簽署協議，將於中非共和國啟用太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）衛星網路服務。

分析人士說，圖瓦德拉穩操勝券，受惠於公務體系輔選，以及對手難以匹敵的資源優勢。