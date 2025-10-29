中風是香港第四號殺手 去年共錄2911宗登記死亡個案

【on.cc東網專訊】今日(29日)是「世界中風關注日」，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，中風是全世界導致殘疾和死亡的主因。全球每4名25歲以上的成年人中就有1名會在一生中患上中風，而這情況並不局限於老年人，約60%的中風個案涉及70歲以下人士，更有16%的病人在50歲前中風。中風是香港第四大常見死因，去年共錄得2,911宗（臨時數據）登記死亡個案，當中7.7%為55歲或以下人士。2025年世界中風關注日的主題為「分秒必爭」。時間是治療中風的關鍵，愈木早察覺自己或身邊的人出現中風徵兆，愈早讓患者接受治療，治療成效就愈好。

徐稱，多達8成的中風案例是可以透過健康生活，妥善管理高血壓、高膽固醇、糖尿病和肥胖等風險因素來預防。根據2020至2022年度人口健康調查發現，分別有41%、36%和70%的高血壓、糖尿病和高膽固醇血症患者並不知道自己的情況，直到經接受調查提供的體檢後才意識到已患病。

為提升市民的疾病預防意識和自我健康管理能力，基層醫療署透過各地區康健中心／地區康健站（統稱為康健中心）和家庭醫生積極推廣「健康人生計劃」。政府在2023年推出為期3年的「慢病共治計劃」，資助45歲或以上未曾確診患有高血壓或糖尿病的香港居民，配對家庭醫生並於私營醫療市場接受糖尿病及高血壓篩查。先導計劃今年三月擴展至提供血脂檢查，做到「三高全覆蓋」。經篩查後被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病、高血壓或高血脂的參加者可進入治療階段，在政府資助下由自行選擇的家庭醫生繼續診治，以及按健康狀況獲處方藥物，接受專屬護士診所和專職醫療服務。先導計劃強化「一人一家庭醫生」概念，以康健中心為樞紐，擴闊社區醫療網絡。

徐指出，截至今年10月8日，已有超過16萬名市民參加「慢病共治計劃」，預料能較預期時間提早達致約20萬名市民參加的目標；約99,200人（接近六成）已完成篩查，其中約40 000人（約四成）被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病、高血壓或高血脂，並已進入治療階段。

