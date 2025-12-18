中風血栓｜中風搶救爭分奪秒！公院+消防推「院前中風分流計劃」，新界「黃金時間」大幅縮短！

中風血栓｜中風是香港市民健康的頭號大敵，尤其當腦部血管被血塊堵塞（大血管閉塞）時，每耽誤一分鐘，數以百萬計的腦細胞便會死亡，後果不堪設想。為了爭取搶救的「黃金時間」，醫院管理局（下稱醫管局）與消防處聯手宣布，將於今日（15日）起，在新界東及新界西醫院聯網推行一項革命性的措施——「院前中風分流計劃」。

這項新計劃旨在透過救護員在現場評估，將懷疑患有血管閉塞的患者直接送到設有「取栓手術」服務的指定醫院，進一步縮短整體治療時間，減低腦損傷和長期殘疾的風險。

此項「院前中風分流計劃」推出，標誌著香港中風緊急救治服務網絡的重大強化，亦是對應行政長官在今年《施政報告》中提出提升中風病人存活率目標的重要舉措。受惠於新計劃的區域範圍及指定醫院包括：

新界東聯網：

居住於沙田、大埔及北區的懷疑大血管閉塞患者，將會被救護人員直接送往威爾斯親王醫院（威院）接受治療。

新界西聯網：

居住於屯門及元朗區的患者，則會被直接送往屯門醫院（屯院）。

醫管局強調採取這種「直送」模式，是為了確保患者能夠盡早抵達具備相應治療服務的指定醫院。透過在院前階段即時分流，可以避免患者因轉院而重複評估及延誤治療的情況，從而提升治療效果。

至於救護員在現場，如何迅速判斷患者是否屬於「大血管閉塞」的緊急個案？

事實上，這項新計劃是基於現行已行之有效的「院前中風通報」機制上進一步加強。自2021年起，醫管局與消防處已合作在全港推行此通報機制。消防處的救護人員會利用標準化的醫療評估，在送抵醫院前進行「院前中風評估」，判斷患者是否出現懷疑急性中風症狀。若評估結果認為個案需要通報，救護員會立即通知相關公立醫院急症室，讓醫院的中風科團隊提前準備檢查和治療。

在新分流計劃下，救護員的評估一旦初步鎖定患者屬於「懷疑患有血管閉塞」，便會即時啟動「直送」機制。

中風治療的核心原則，就是「時間就是大腦」。對於急性中風，特別是涉及血管閉塞的嚴重情況，必須盡快恢復腦部供血。一旦懷疑血管閉塞的患者抵達威院或屯院的急症室，中風科團隊會即時安排相關檢查及診斷。若證實為大血管閉塞，團隊會根據患者的臨床情況，提供最合適的治療方案：

溶栓治療（Thrombolysis）：

透過靜脈注射溶栓劑，嘗試清除血塊，恢復血流。

動脈內取栓手術（Endovascular Thrombectomy）：

若臨床條件適合，患者可接受這項高階手術。威爾斯親王醫院及屯門醫院目前除了提供溶栓治療外，亦配備取栓手術及相關配套服務。這種微創手術能將導管伸入血管，直接將堵塞血管的血塊取出，以期盡快恢復血管向腦部供血。

將這些最急需的患者直接送到提供取栓手術的指定醫院，能令醫護人員盡快安排檢查及手術，有效縮短腦部缺血的時間，從而顯著提升治療效果。

至於新界東西聯網以外的其他中風患者，消防處的救護人員將繼續沿用行之有效的「院前中風通報」機制，將患盡快送往公立醫院急症室接受治療。

醫管局及消防處表示，將會密切監察今次新界東西聯網「院前中風分流計劃」的進展及檢討成效，目標是持續提升處理中風患者的效率。當局亦會積極考慮將此計劃有序地推展至其他聯網，長遠目標是確保全港市民都能享受到最快速、最有效的緊急中風救治服務。