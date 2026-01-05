中高齡就業津貼｜重返職場滿一年可獲2萬！勞工處再就業津貼 兼職亦可申請｜申請方法一覽

隨着香港人口逐漸老化，政府及社福機構近年積極推出多項中高齡就業支援措施，為40歲或以上求職人士提供津貼與援助，協助他們重返職場。其中包括勞工處的「再就業津貼試行計劃」，合資格人士完成一年全職工作即可獲得最高港幣20,000元津貼，兼職人士亦可獲半額補助；同時，部分社福機構亦提供短期經濟援助，協助50歲或以上人士在求職過程中減輕生活壓力，更安心規劃未來。本文將整合兩項計劃的申請資格、津貼金額及申請流程，讓中高齡人士在重返職場的同時，亦能獲得實質的香港就業津貼支援。

中高齡就業津貼：勞工處「再就業津貼試行計劃」

勞工處推行「再就業津貼試行計劃」，目的是鼓勵 40歲或以上人士重投職場。申請人需在登記前連續三個月沒有從事任何獲酬工作，並於香港合法受僱。成功登記後，只要完成 6個月全職工作即可獲得港幣10,000元津貼；若再完成 12個月全職工作，可再獲港幣10,000元，合共最高港幣20,000元！兼職人士則可獲半額津貼。

申請資格：

申請人需年滿40歲或以上

在登記前連續三個月沒有從事任何獲酬工作

必須在香港合法受僱（不包括來港就業、就讀、開辦或參與任何業務或以訪客身份在港逗留的人士）。

與僱主沒有親屬關係

並非受僱公司的東主、合夥人或董事。

津貼金額：完成6個月全職工作（每週工作時數多於30小時）可獲港幣10,000元；完成12個月全職工作可再獲港幣10,000元，合共最高港幣20,000元。若為兼職人士（每週工作時數少於30小時），則可獲半額津貼。

申請方法：

遞交《申報就業表格》及《再就業津貼申請表格》途徑：

遞交《申報就業表格》 (入職後1個月內)：

電郵： 將填妥的表格及證明文件電郵至 reasubmit@labour.gov.hk 網上平台： 透過 勞工處互動就業服務網站 遞交 親身/郵寄： 遞交至勞工處就業中心或服務機構的服務點 所需文件： 《申報就業表格》、身份證明文件副本、及僱傭合約/工資紀錄/出勤紀錄/員工證等工作證明（若文件不足，僱主需簽署表格上的聲明）。

遞交《再就業津貼申請表格》 (完成6個月/12個月工作後2個月內)：

途徑與《申報就業表格》相同：電郵 (reasubmit@labour.gov.hk)、網上平台、郵寄、或親身遞交到就業中心/服務點

所需文件： 已填妥的《再就業津貼申請表格》、身份證明文件副本、工資紀錄/強積金紀錄/公司書面證明等工作證明（若文件不足，需僱主簽署《僱主聲明書》）。

注意事項：

申報僱傭情況要準時，否則可能影響津貼發放。

津貼屬一次性發放，完成工作期後才可申請。

若中途離職或未達工作期，將無法獲得全額津貼。

計劃推行時間由即日至2027年7月14日，申請人可於期間內登記及申請，未有在指定限期內呈報的就業個案將不能用作申請再就業津貼。

中高齡就業津貼：香港仔坊會「臨時求職經濟援助」 短期經濟援助

香港仔坊會

除了政府計劃，香港仔坊會在「鑽出耆職延展計劃」下設立「臨時求職經濟援助」，主要針對 50歲或以上求職人士。這些援助旨在協助中高齡人士在求職期間應付生活開支，減輕經濟壓力，讓他們能專注於尋找合適工作。援助形式包括一次性津貼或短期生活費補助，申請人通常需提供基本個人資料、失業證明或求職計劃，並經由社工審核。提供實報實銷形式的求職津貼，最高可申領$1,000資助。

申請資格：主要針對50歲或以上正在求職的市民，需提供基本個人資料及失業或求職證明。

津貼金額：援助形式多為一次性津貼或短期生活費補助，金額視乎機構安排，一般用作應付基本生活開支。

申請流程：申請人需與社工會面遞交申請，致電2762 0401（聯絡人：蔡姑娘/李先生）經審核後即可獲發援助。

