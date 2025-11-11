中高齡招聘會11.13一連兩日舉行 提供逾2800個職位空缺

【on.cc東網專訊】勞工處於11月13日及14日在旺角麥花臣場館(室內)舉行新起點中高齡招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。為期兩日的招聘會共有超過60間機構參加，合共提供超過2,800個不同行業的優質職位空缺，其中近1,900個來自飲食業、零售業及物業管理業。是次招聘會中，約82%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.5萬元。約95%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約46%的職位空缺毋須相關工作經驗。

招聘會每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別相當廣泛，包括室內設計師、工程主管、電腦系統管理員、數據中心技術員、驗車員、車務督導員、飛機引擎維修見習技工、營業主任、助理文員、店舖主任、書店助理、食品生產操作員、包裝員、廚師、侍應、保安員、平安鐘服務專員和的士司機等。

求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

