中一入學｜港九新界直資中學 26/27學年開放日及入學簡介會詳情（持續更新）

直資中學課程設計彈性較大，加上資源豐富，一直深受不少家長歡迎。有關26/27學年中一入學申請，不少直資中學都會舉行開放日及入學簡介會，助家長對學校有更多的了解。以下為港九新界部分直資中學的開放日及入學簡介會詳情，有些熱門學校的簡介會更是一位難求，有興趣了解學校的家長，記得記低日期，即睇詳情。

港島區

聖保祿學校︰中一資訊日暨 STEM 展示會

日期︰2025年10月18日（星期六）

時間︰下午1時至下午4時

學校地址︰香港銅鑼灣禮頓道140號

報名日期︰即日至2025年10月15日下午5時（名額先到先得）

報名連結︰按此

2026-2027中一入學申請︰2025年10月18日開始

學校網址︰按此

聖保祿學校（圖片來源︰中學概覽）

中華基金中學

開放日日期︰

2025年11月15日（星期六）上午10時至下午6時【中一入學資訊講座上午10時30分 / 下午3時】

2025年11月16日（星期日）上午10時及下午5時【中一入學資訊講座上午10時30分 / 下午12時30分】

報名日期及時間︰10月20日上午9時至11月14日

中一入學講座報名連結︰按此

學校地址︰香港柴灣小西灣富欣道 9 號

2026-2027中一入學申請︰即日起至2025年12月14日

學校官網︰按此

聖士提反書院

中一入學簡介會日期：2025年10月18日（已額滿）

時間︰下午1時30分至5時

地址：赤柱東頭灣道22號

2026-2027中一入學申請︰即日起至2025年12月5日（網上報名）

學校網址︰按此

聖保羅書院

中一入學簡介會日期：2025年11月8日（星期六）

時間︰待公布

地址：香港般咸道69號

2026-2027中一入學申請︰2025年11月8日至12月1日（網上報名）

學校網址︰按此

港大同學會書院

中一收生簡介會日期：待公布

時間︰待公布

學校地址︰香港黃竹坑南風道9號

2026-2027中一入學申請︰待公布

學校官網︰按此

港大同學會書院 （圖片來源︰中學概覽）

漢華中學

開放日及入學簡介會日期：待公布

時間︰待公布

地址：小西灣富欣道3號

2026-2027中一入學申請︰待公布

學校網址︰按此

聖保羅男女中學

中一入學簡介會日期：待公布

時間：待公布

地點：香港麥當勞道33號

2026-2027中一入學申請︰待公布

學校網址︰按此

聖保羅男女中學 （圖片來源︰學校網頁）

九龍區

慕光英文書院

資訊日日期：2025年11月16日（星期日）

時間︰下午2時30分至5時30分

地址：觀塘功樂道55號

2026-2027中一入學申請：待公布

學校網址︰按此

慕光英文書院（圖片來源︰學校提供）

基督教中國佈道會聖道迦南書院

升中資訊日日期：2025年11月22日（星期六）

時間︰待公布

報名日期︰2025年10月13日（星期一）

學校地址︰九龍觀塘利安里6號

2026-2027中一入學申請︰第一階段即日起至2025年10月19日；第二階段11月3日至16日；第三階段12月1日至14日

學校官網︰按此

基督教中國佈道會聖道迦南書院 （圖片來源︰中學概覽）

滙基書院（東九龍）

中一入學簡介會：2025年11月15日（星期六）

時間︰上午10時至中午12時 / 下午2時至4時

地址：九龍觀塘利安里2號

網上登記︰按此

2026-2027中一入學申請︰即日起至 2026年1月5日（星期一）下午5時正

學校網址︰按此

滙基書院（東九龍）（圖片來源：滙基書院網頁）

拔萃男書院

2026-2027中一入學申請︰2025年10月13日至11月14日

學校地址︰香港九龍旺角亞皆老街131號

學校網址︰按此

拔萃男書院 （圖片來源︰教育局）

英華書院

入學簡介會日期：待公布

時間：2026-2027中一入學申請︰待公布

地址：深水埗英華街1號

2026-2027中一入學申請︰待公布

學校網址︰按此

英華書院 （圖片來源︰中學概覽）

香港管理專業協會李國寶中學

中一簡介會日期︰2025年11月2日（星期六）

時間︰上午11時至12時 / 下午2時至3時【門票早上10時於學校派發，名額先到先得】

地址：旺角海泓道8號

2026-2027中一入學申請︰2025年11月2日至12月15日

學校網址︰按此

香港管理專業協會李國寶中學（圖片來源：香港管理專業協會李國寶中學網頁）

保良局顏寶鈴書院

開放日及入學簡介會日期：2025年11月22日（星期六）

時間︰上午9時至下午4時

入學講座時間: 上午10時及下午2時30分（共兩場）

報名日期︰2025年11月1日（星期六）開始

地址：土瓜灣崇安街26號

2026-2027中一入學申請︰2025年11月17日至12月24日

學校網址︰按此

保良局顏寶鈴書院（圖片來源：保良局顏寶鈴書院網頁）

基督教崇真中學

開放日及入學簡介會日期：2025年10月26日（星期日）

時間︰上午11時及下午5時30分

校長講座時間︰上午11時30分及下午12時45分 / 下午2時30分及下午3時45分【門劵以先到先得形式於活動當日派發，地點為正門入口】

地址：長沙灣荔康街8號

2026-2027中一入學申請︰2025年11月1日接受報名

學校網址︰按此

德望學校

入學簡介會日期：2025年11月14日（星期五）

地址：牛池灣扎山道383號

2026-2027中一入學申請︰即日起至2025年11月14日

學校網址︰按此

德望學校 （圖片來源︰中學概覽）

福建中學

開放日暨中一入學簡介會：2025年11月15日（星期六）

時間︰待公布

地址：九龍觀塘振華道83號

2026-2027中一入學申請：即日起至2025年11月21日（星期五）下午5時

學校網址︰按此

香港兆基創意書院

課程簡介會日期：2025年10月18日 / 11月15日 / 12月12日

時間︰13:00-15:30 / 10:30-12:00 / 18:00-19:30

地址：九龍聯合道135號

2026-2027中一入學申請：第一輪截止報名2025年12月1日；第二輪截止報名2026年1月12日

學校網址︰按此

香港兆基創意書院（圖片來源：香港兆基創意書院Facebook）

新界區

浸大附屬學校王錦輝中小學

「七年級入學講座」日期：2025年11月8日（星期六）

時間︰下午2時30分至下午5時

學校地址︰新界沙田石門安睦里6號

報名連結︰按此

2026-2027中一入學申請︰2025年11月8日至12月9日

學校官網︰按此

浸大附屬學校王錦輝中小學（圖片來源︰中學概覽）

香港神託會培基書院

中一入學簡介日日期：2025年11月22至23日（星期六、日）

時間︰待公布

學校地址︰新界沙田小瀝源路56號

2026-2027中一入學申請︰2025年10月20日至12月10日

學校網址︰按此

香港神託會培基書院 （圖片來源︰中學概覽）

基督教香港信義會宏信書院

七年級入學簡介會日期：2025年10月18日（星期六）

時間︰上午10時

地點︰新界元朗欖口村路25號

登記連結︰按此

2026-2027中一入學申請：即日起至2025年11月14日（星期五）下午4時

學校網址︰按此

基督教香港信義會宏信書院 （圖片來源︰中學概覽）

萬鈞匯知中學

開放日及入學簡介會日期：2025年11月16日（星期日）

時間︰待公布

地址：將軍澳勤學里2號

2026-2027中一入學申請：由即日起接受申請

學校網址︰按此

萬鈞匯知中學 （圖片來源︰中學概覽）

林大輝中學

開放日日期：待公布

時間︰待公布

學校地址︰沙田銀城街25號

2026-2027中一入學申請︰待公布

學校網址︰按此

林大輝中學 （圖片來源︰中學概覽）

天水圍香島中學

開放日及入學簡介會日期：待公布

時間︰待公布

地址：天水圍天暉路8號

2026-2027中一入學申請：待公布

學校網址︰按此

天水圍香島中學 （圖片來源︰中學概覽）

羅定邦中學

中一入學講座日期：待公布

時間︰待公布

學校地址︰新界大埔馬聰路8號

學校官網︰按此

2026-2027中一入學申請︰待公布

羅定邦中學 （圖片來源︰中學概覽）

中華基督教青年會中學

開放日及入學簡介會日期：待公布

時間︰待公布

地址：新界元朗天水圍天富苑

2026-2027中一入學申請：待公布

學校網址︰按此

啓思中學

開放日及入學簡介會日期：2025年11月15日（星期六）

時間︰待公布

地址：將軍澳蓬萊路3號

2026-2027中一入學申請：即日起至11月24日

網址：按此

基督教香港信義會心誠中學

開放日及入學簡介會日期：待公布

地址： 粉嶺馬會道270號

2026-2027中一入學申請：待公布

學校網址︰按此

港青基信書院

開放日及入學簡介會日期：待公布

時間︰待公布

地址：大嶼山東涌松逸街2號

2026-2027中一入學申請：即日起至2025年10月22日23:59

學校網址︰按此

播道書院

開放日及入學簡介會日期：待公布

時間︰待公布

地址：將軍澳至善街7號

2026-2027中一入學申請：待公布

學校網址︰按此

播道書院 （圖片來源︰中學概覽）

*資料以學校公布為準

