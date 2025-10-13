中一入學2026｜中學學位分配辦法 一文睇清升中派位兩大階段 + 重要日期

小朋友即將於2026年9月入讀中學的家長要留意，教育局公布「中學學位分配辦法」，即與大家一文了解升中派位兩大階段，即「自行分配學位」及「統一派位」，並羅列整個升中派位階段的重要日期，家長可詳細參閱，為子女部署升中策略。

2026年 9 月入讀中學的 「中學學位分配辦法」已公布。（圖片來源︰教育局）

「自行分配學位」申請不受地區限制 選擇不多於兩所中學

「自行分配學位」階段參加派位的中學可預留不多於30%的中一學位總數作為自行分配學位之用。申請日期為2026年1月2日至1月16日，在此階段的申請是不受地區限制，但每名學生只可以向不多於兩所參加派位中學申請。

家長將於2025年12月上旬收到的兩份《中一自行分配學位申請表》，分別印有「選校次序1」和「選校次序 2」。「選校次序 1」代表學生的第一選擇（首選），而「選校次序 2」則為其第二選擇（次選）。家長須直接向屬意的中學申請，而收生準則及比重由學校自訂。

家長注意︰「自行分配學位」申請不可更改或取消

家長必須注意，申請一經遞交，不可撤回、取消或更改選校次序。參加派位中學會於於2026年3月31日，通知正取學生家長其子女已獲學校納入其自行分配學位正取學生名單。有關的通知安排不包括備取及落選學生，亦非正式的派位結果，家長毋須回覆有關中學是否接受有關自行分配學位。

「自行分配學位」 申請日期為2026年1月2日至1月16日。（圖片來源︰shutterstock）

「統一派位」按3大原則分配學位

至於「自行分配學位」階段落選的學生將會參與「統一派位」階段，電腦會按學生的派位組別、家長選校意願及隨機編號分配學位給參加統一派位的學生。

派位組別是指學生的校內成績將會用作計算學生的派位組別及其他與教育有關的用途。電腦首先將學生在小五下學期及小六上、下學期的校內成績標準化，再以學校2018及 2024年「中一入學前香港學科測驗」抽樣成績的平均成績調整學生的校內成績。電腦會將全港學生經調整後的積分按高低排列次序，然後平均劃分為3個全港派位組別，每個組別佔全港學生人數的三分之一。

在2026年4月上旬，家長將獲發《中一派位選擇學校表格》及相關文件。《中一派位選擇學校表格》分為甲、乙兩部分。甲部為不受學校網限制的學校選擇，家長選擇最多3所位於任何學校網（包括子女所屬學校網）的中學，並按照選校意願順序填寫在表格內。乙部則按學校網的學校選擇，家長可按照選校意願順序，儘量將30個選擇填滿。學位的分配會根據家長選校的先後次序，並按電腦派位程序進行。

在2026年5月上旬，家長可把填妥《中一派位選擇學校表格》，經就讀小學交回予教育局。

「統一派位」階段注意事項

家長須注意，如成功獲自行分配學位，不會在統一派位階段另行獲分配學位，無論有否申請自行分配學位，均須填寫及遞交選校表格。（如已獲參加派位中學通知為正取學生，家長只需在選校表格上劃去選校部分及填妥聯絡資料後簽署）「自行分配學位」的正式申請結果與「統一派位」結果一併公布。

2026「中學學位分配辦法」重要日期一覽

2025年12月上旬：透過子女就讀的小學收到兩份《中一自行分配學位申請表 》及相關文件，家長建立「中一派位電子平台」帳戶

2026年1月2日至1月16日︰「自行分配學位階段」申請

2026年3月31日︰參加派位中學通知自行分配學位「正取」學生的家長

2026年4月上旬︰派發《中一派位選擇學校表格》、《統一派位家長須知》及其所屬學校網的《中學一覽表》相關文件

2026年4月10日或之前︰家長須決定是否保留該非參加派位直資中學的學位（如適用）

2026年5月上旬︰家長填妥《中一派位選擇學校表格》，經就讀小學交回予教育局

2026年7月7日︰公布中學學位分配結果

2026年7月9日及10日︰學生前往獲派中學辦理註冊手續

