葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
中一入學2026｜升中必睇！一文睇清資助中學簡介會+開放日詳情 （持續更新）
為了讓小朋友入讀心儀學校，相信不少家長持續關注升學資訊，而認識學校的途徑莫過於透過開放日深入了解。部分資助中學將陸續舉行開放日及中一簡介會，《親子頭條》編輯部整理多間資助中學的開放日及中一簡介會資訊，即睇詳情。
港島區
嘉諾撒聖心書院
中一簡介會日期︰2025年11月8日（六）
時間︰上午9時至11時30分
地點︰香港薄扶林置富花園置富徑2號地下下層至6樓
登記日期及時間︰2025年10月27日或之前
官網︰按此
聖嘉勒女書院
中一簡介會日期︰2025年12月6日（六）
時間︰上午9時30分至中午12時
地點︰香港摩星嶺道50號
登記日期及時間︰2025年10月28日上午9時
官網︰按此
聖若瑟書院
中一簡介會日期︰2025年11月22日（六）
時間︰下午2時至3時15分
地點︰香港中環堅尼地道7號
登記日期及時間︰2025年11月3日上午3時
官網︰按此
聖公會鄧肇堅中學
中一簡介會日期︰2025年11月8日（六）
時間︰上午9時至11時 / 上午11時至下午1時
地點︰香港灣仔愛群道9號
登記日期及時間︰2025年10月27日上午9時至10月30日
官網︰按此
福建中學（小西灣）
中一簡介會日期︰2025年11月15日（六）
時間︰上午9時至中午12時 / 下午1時30分至4時30分
地點︰香港柴灣小西灣富怡道2號
登記日期及時間︰即日至11月7日
官網︰按此
港島民生書院
中一簡介會日期︰2025年11月9日（日）
時間︰上午9時至下午3時30分
地點︰西灣河太安街26號
登記日期及時間︰10月28日上午10時
官網︰按此
慈幼英文學校
中一簡介會日期︰2025年11月22日（六）
時間︰下午1時15至2時30分
地點︰香港筲箕灣柴灣道16號
登記日期及時間︰即日至11月17日
官網︰按此
九龍區
九龍華仁書院
中一簡介會日期︰2025年11月15日（六）
時間︰上午9時至10時45分 / 上午11時15分至下午1時
地點︰九龍窩打老道56號
登記日期及時間︰10月31日中午12時
官網︰按此
真光女書院
中一簡介會日期︰2025年11月22日（六）
時間︰上午10時至下午12時30分 / 下午2時至4時30分
地點︰九龍窩打老道54號A
登記日期及時間︰2025年10月27日上午10時正
官網︰按此
寶血會上智英文書院
中一簡介會日期︰2025年11月1日（六）
時間︰上午10時30分至中午12時 / 下午2時至3時30分
地點︰九龍石硤尾偉智街3號
官網︰按此
長沙灣天主教英文中學
中一簡介會日期︰2025年11月15日（六）
時間︰上午11時至下午2時 / 下午2時至5時
地點︰九龍長沙灣福榮街533號
官網︰按此
瑪利諾神父教會學校
中一簡介會日期︰2025年11月15日（六）
時間︰上午9時30分至下午12時30分
地點︰九龍深水埗桃源街2號
官網︰按此
聖若瑟英文中學
中一簡介會日期︰2025年11月15日（六）
時間︰上午9時15分至下午12時30分
地點︰九龍新清水灣道46號
登記日期及時間︰即日至11月7日中午12時
官網︰按此
新界區
迦密愛禮信中學
中一簡介會日期︰2025年11月15日（六）
時間︰上午11時至中午12時 / 下午1時30分至2時30分
地點︰新界葵涌華景山道4號
登記日期及時間︰即日至11月5日
官網︰按此
香港道教聯合會圓玄學院第一中學
中一簡介會日期︰2025年11月22日（六）
時間︰上午10時至下午5時
地點︰新界葵涌和宜合道42號
官網︰按此
樂善堂顧超文中學
中一簡介會日期︰2025年11月22日（六）
時間︰上午10時至10時45分 / 下午1時45分至2時30分
地點︰新界葵盛圍301號
官網︰按此
西貢崇真天主教學校（中學部）
中一簡介會日期︰2025年11月15日（六） 及11月23日（日）
時間︰上午10時至中午12時
地點︰新界西貢普通道A-E座
官網︰按此
佛教茂峰法師紀念中學
中一簡介會日期︰2025年11月22日（六）
時間︰上午10時至下午1時30分
地點︰新界天水圍天柏路18號
官網︰按此
香港中文大學校友會聯會陳震夏中學
中一簡介會日期︰2025年11月22日（六）
時間︰下午1時至5時
地點︰新界沙田馬鞍山西沙路632號
官網︰按此
東華三院黃鳳翎中學
中一簡介會日期︰2025年11月22日（六）
時間︰上午9時至10時 / 上午10時15分至11時15分 / 上午11時30分至下午12時30分
地點︰新界沙田馬鞍山馬鞍山路208號
官網︰按此
曾璧山（崇蘭）中學
資訊日日期︰2025年11月23日（日）
時間︰上午11時至下午4時
地點︰新界沙田馬鞍山恆光街12號
官網︰按此
仁濟醫院王華湘中學
中一簡介會日期︰2025年11月29日（六）
時間︰上午10時至下午4時30分
地點︰新界將軍澳唐俊街8號
官網︰按此
順德聯誼總會譚伯羽中學
中一簡介會日期︰2025年11月29日（六）
時間︰上午9時
地點︰屯門友愛邨友愛路9號
官網︰按此
