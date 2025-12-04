中一入學2026｜教育局公布自行分配學位安排 家長注意申請2項大忌勿做

教育局公布，參加應屆（2026年度）中學學位分配辦法（中一派位）的小六學生家長，如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直接資助計劃（直資）中學的自行分配學位，必須在2026年1月2日至16日向有關中學遞交申請。家長如欲獲取全港中學的最新資訊，最新25/26年度《中學概覽》亦於12月5日出版。

中一自行分配學位申請日期為2026年1月2日至16日。（圖片來源︰政府新聞網）

教育局接受電子或紙本申請

如家長已登記成為「中一派位電子平台」（esspa.edb.gov.hk）用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可由即日起透過電子平台瀏覽升中選校的相關資訊。教育局亦繼續接受紙本申請表，每名參加中一派位的小六學生的家長將透過其子女就讀的小學收到2份紙本申請表。學生如非就讀參加派位的小學（包括合資格的新來港兒童及各人才入境計劃下的受養人），其家長可前往教育局學位分配組索取有關申請表。

廣告 廣告

遞交中一自行分配學位申請

家長收到的2份電子或紙本申請表，會分別顯示「選校次序1」和「選校次序2」，自行分配學位的申請不受地區限制。「選校次序1」代表學生的首選學校，而「選校次序2」代表其次選學校。在任何情況下，小學及中學不得向學生或家長查詢其選校次序，而申請人及其家長亦不應向學校表明其選校意願。

家長注意申請2項大忌勿做

教育局提醒家長切勿向多於兩所參加派位的中學遞交申請，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢；另外切勿同時透過「中一派位電子平台」和以紙本申請表為同一名子女遞交重複申請。

學生同時獲2所學校錄取 將按選校次序分配

成功申請自行分配學位的學生不會經統一派位獲分配學位。因此，家長應只向屬意的中學提出申請。教育局會將學生的選校次序和學校的《自行分配學位正取／備取學生名單》作配對。如學生同時獲兩所申請的中學錄取，其學位將按學生的選校次序分配。

自行分配學位與統一派位結果一併公布

教育局提醒，在自行分配學位正取學生的通知安排下，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長將於2026年3月31日收到學校通知。家長無須回覆中學是否接受有關自行分配學位。自行分配學位階段的派位結果，將於2026年7月7日與統一派位結果一併公布。

《中學概覽》輯錄400多所本地中學資料

《中學概覽2025／2026》（中文及英文版）網上版於12月5日發布，全港小學亦將會向本學年就讀小六學生的家長派發《中學概覽》印刷本。《中學概覽》輯錄全港四百多所本地中學的基本資料，包括辦學宗旨、學校設施、教師資料、班級結構、開設科目、學生支援及教學規劃（例如語文政策）。所有資料均由學校提供及核實，反映學校截至2025年9月的狀況。

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁