中一自行收生表格明日派發 家長須明年1月2日至16日提交

【on.cc東網專訊】教育局今日(4日)公布，參加2026年度中學學位分配辦法的小六學生家長，如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直接資助計劃中學的自行分配學位，必須在2026年1月2日至16日向有關中學遞交申請。

如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可於明日(5日)起透過電子平台瀏覽升中選校的相關資訊，以及於稍後時間遞交自行分配學位申請和查閱申請結果。

為照顧不同家長的需要，教育局會繼續接受紙本申請表，並已通知參加中一派位的小學於明日領取《中一自行分配學位申請表》及《申請中一自行分配學位手冊》。每名參加中一派位的小六學生的家長將透過其子女就讀的小學收到兩份紙本申請表。學生如非就讀參加派位的小學(包括合資格的新來港兒童及各人才入境計劃下的受養人)，其家長可前往教育局學位分配組索取有關申請表。

家長收到的兩份電子或紙本申請表，會分別顯示「選校次序1」和「選校次序2」。「選校次序1」代表學生的首選學校，而「選校次序2」代表其次選學校。在任何情況下，小學及中學不得向學生或家長查詢其選校次序，而申請人及其家長亦不應向學校表明其選校意願。無論有關申請是透過「中一派位電子平台」或以紙本申請表遞交，家長切勿向多於兩所參加派位的中學遞交申請，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢。此外，家長切勿同時透過「中一派位電子平台」和以紙本申請表為同一名子女遞交重複申請。

成功申請自行分配學位的學生不會經統一派位獲分配學位。因此，家長應只向屬意的中學提出申請。教育局會將學生的選校次序和學校的《自行分配學位正取／備取學生名單》作配對。如學生同時獲兩所申請的中學錄取，其學位將按學生的選校次序分配。

自行分配學位正取學生的通知安排下，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長將於2026年3月31日收到學校通知。如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於同日上午10時起透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。家長無須回覆中學是否接受有關自行分配學位。自行分配學位階段的派位結果，將於2026年7月7日與統一派位結果一併公布。

