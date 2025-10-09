串流平台廣告音量被規管 加州立法禁止廣告大聲過原片 明年7月1日起生效｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】在串流平台看影片時，偶爾會被過高音量的廣告嚇到？加州最新立法，禁止串流平台的廣告時間音量高於原本播放的影片，將於 2026 年 7 月 1 日生效。

加州新法例規定，廣告音量不得高於用戶正在觀看的主影片內容。2010 年時美國國會通過《商業廣告音量減輕法案》（CALM），訂明廣播電視和有線電視台的廣告音量。加州州長 Gavin Newsom 以此為基礎，指該法規將同樣適用於串流平台。

州長：清楚聽到人民心聲

Newsom 在簽署該法案時表示，「我們清楚地聽到了加州人民的心聲，很明顯，人們不希望廣告音量超過他們之前欣賞節目時的音量。」

據《CALM 法案》，聯邦通訊委員會（FCC）要求廣播電台和有線電視頻道，確保插播廣告的平均音量與節目相同。意味串流平台日後亦需跟從相關規定。

今年 2 月時，聯邦通訊委員會曾表示，近年收到數千宗有關廣告音量的投訴，其中部分涉及串流平台服務。

加州是多個串流平台如 Netflix 、Hulu 等的總部所在地，亞馬遜部分 Prime Video 節目和電影亦在加州製作。代表迪士尼、Netflix 等串流平台服務的電影協會和串流平台創新聯盟最初反對該法案，串流平台對廣告音量的控制權與傳統廣播公司不同，認為較難掌控及難以實行。

該法案後來作出修訂，增加條款禁止個人或私人團體起訴串流平台服務，據《洛杉磯時報》報道，目前兩個團體對修訂後的新法案持中立態度。

來源：BBC