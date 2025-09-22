樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
丸龜製麵2000萬年薪秘密曝光！ AI助攻搶人計劃的驚人內幕！
丸龜製麵2000萬年薪秘密曝光！ AI助攻搶人計劃的驚人內幕！
日本餐飲業最近鬧得沸沸揚揚，全因人力荒讓新店開張變成奢望！烏冬麵連鎖大咖「丸龜製麵」，居然祭出高薪神招，把店長年薪從520萬日圓（約26萬港幣）拉到最高2000萬日圓（約105萬港幣），這波操作簡直是業界地震，讓人忍不住想問：這家店要搶光所有人才嗎？😲
丸龜製麵的野心，從2000年兵庫縣加古川市的第一家店開始就藏不住。現在，日本國內862家分店，價格親民的烏冬麵讓它穩坐烏冬王寶座。
母公司東利多控股有限公司董事長粟田貴也，在記者會上直言：「人力短缺是擴張的大敵，我們得用錢和科技留人！」這番話一出，餐飲業平均年薪才482萬日圓的低谷，瞬間被比下去。金融業1626萬、商貿1440萬，丸龜這招，直接挑戰高薪行業啦！
新制度聽起來超有梗，他們把店長分成四級，從基層到頂尖，三年內目標培養300人，其中10位菁英直衝2000萬年薪。店長助理接手日常瑣事，讓主管專心搞環境改善。
據《讀賣新聞》報導，這套靈活薪金制，搭配內部培訓和考試，目的是讓人才像烏冬麵一樣Q彈有勁。想想看，誰不愛這種升遷快車道？粉絲在X上直呼：「這比打工還划算！」
最酷的是，丸龜引進AI當評估高手！系統會看銷售額、客流量，還有員工和顧客滿意度，給店長打分。透過16道問題的語音問卷，不只問店員，還拉顧客一起評。
AI不只打分，還會吐出改進建議，幫主管滿足客人需求，提升業績。粟田董事長笑說：「這是生產力引擎，培養人才的最佳夥伴。」先在六家分店試水溫，成功後全推開去。
這種科技加持，聽起來像科幻電影，但對人力荒的日本，簡直是及時雨。
丸龜的擴張史也挺勵志，從日本本土到海外，連香港的譚仔米線都納入版圖。雖然2023年有長崎分店的青蛙事件鬧過小烏龍，但他們總能快速應對。
現在，這波高薪計畫，預計能緩解飲食業的痛點。日本政府也推中小企調薪，丸龜領頭，說不定會帶動一波薪資革命。網友在論壇熱議：「吃碗烏冬麵，就能看到未來的CEO在後廚忙碌？」
這套新玩法，不只搶人，還注重平衡。店長專注大方向，助理管小事，AI當裁判，大家分工明確。丸龜的烏冬麵Q彈有勁，人才制度也一樣有彈性，誰說餐飲業只能低薪苦幹？這波操作，值得業界鼓掌。
Japhub小編有話說
丸龜製麵的高薪AI組合拳，簡直是給人力荒的一記重拳！在日本這樣的地方，用錢和科技留才，聽來多解渴。希望這股風潮吹遍飲食業，讓更多人吃得開心、工作也爽快。
其他人也在看
中國遊客日本海邊咬頭髮救人：左手殘疾竟成英雄的意外轉折！
哎喲，這世界總有那麼些感人的時刻，讓人聽了直呼佩服！9月16日，一位來自中國陝西西安的54歲男子楊先生，在日本兵庫縣城崎溫泉附近的海岸邊，親手救起一位落水的日本女子。Japhub日本集合 ・ 15 分鐘前
寬版牛仔褲被封「神褲」 跟Jennie、Karina、CORTIS學習穿搭技巧！63折起入手高CP值寬版「神褲」
近年，「鬆弛感」成為主流審美，時尚圈早已悄悄從緊繃束縛的輪廓，轉向更自由、更具包容性的剪裁。其中，寬版牛仔褲便是最受歡迎的單品之一，成為了新一代「神褲」，不僅修飾腿型，還能悄悄拉長身材比例！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
馬天尼利補時靚笠 阿仙奴1：1和曼城
【Now Sports】上周中歐聯後備落場建功的阿仙奴翼鋒馬天尼利，於周日英超主場對曼城的重頭戲再做英雄，補時一記快腳笠射為球隊扳平1:1完場，抵銷了敵軍前鋒賀蘭在比賽早段所取得的入球。阿仙奴有薩卡回歸先做後備，而上周中歐聯對畢爾包後備上陣、交出1傳1射的托沙，今場擔正在前線與約基利斯及馬度亞基配合；後防方面，沙利巴也正式復出，取代了在他缺陣時表現不錯的莫斯基拉。曼城沿用上周中擊敗拿玻里的陣容，霍頓、杜古和賀蘭組成攻擊線，當中賀蘭最近場場有入球，今場也不例外，開賽9分鐘就在一次反擊中，在後場傳給賴達斯後迅速跟上，接應回對方的傳送入禁區快腳一篤，替藍月亮打開紀錄。阿仙奴上半場有近7成的控球，但在進入更衣室前的最後10分鐘，攻勢才逐漸入肉，但為曼城把關的當拿隆馬再有優異演出，屢次如扮演多一名中堅般，瓦解敵軍進攻，包括曾撲出馬度亞基的窄位勁射。換邊後，阿仙奴換入薩卡和艾斯，攻勢也比上半場凌厲，當中蘇比文迪曾在禁區內射門稍稍高出。兩隊其後都對陣容作出調整，當中兵工廠在80分鐘有馬天尼利（Gabriel Martinelli）入替，結果補時3分鐘，他接應艾斯的長傳，巧妙地從法迪奧身後入楔，跑入禁now.com 體育 ・ 15 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 1 天前
樺加沙逼近 旅程要取消？旅遊保險如何保障？
旅遊計劃若遇上天災如颱風、地震、水災等等而令行程取消，一般旅遊保險都會保障受保人的損失。本文就和大家拆解購買旅遊保險時，有關因天災令行程取消的保障事宜，看看有甚麼保障範圍及投保細節條款要留意。Yahoo財經 ・ 3 小時前
滙豐香港富裕人士調查：退休要860萬！你準備好未?
「退休到底要有幾多錢先夠用？」相信這絕對是不少香港人經常在問自己的問題。根據《滙豐全球生活質素專題報告2025》1，接近1,400名受訪香港富裕投資者認為，平均要有111萬美元，亦即約860萬港元積蓄，才可享受舒適安穩的退休生活。Yahoo財經 ・ 9 小時前
張家輝再拍喜劇？傳與金馬影后鍾雪瑩合作打救港產片
今年港產片步入寒冬，票房收入以至數量都跌至多年新低。今日有報導指，多年冇拍喜劇嘅張家輝將會同去年奪得金馬影后嘅鍾雪瑩（鍾雪）合作Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
樺加沙逼近 「超前部署」意外發生 意外保險點揀先啱？
樺加沙逐步逼近本港，除了會帶來嚴重破壞，出現意外傷亡的機會亦會大大提升，相信會有不少人第一時間想到意外保險是否可以提供相應保障，但實際上意外保險的保障未必如大家所想，選不對隨時惹來一肚氣。Yahoo財經 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 5 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 1 天前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 9 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 4 小時前
「樺加沙」打到嚟！膠紙封窗究竟有冇用？打風期間可以開冷氣？
超強颱風「樺加沙」料於周三（24日）襲港，天文台指其威力可與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相比，屆時本港或見10級暴風，離岸及高地更有機會達至12級颶風。面對風暴迫近，不少市民趁周末搶購膠紙封窗，更出現膠紙一掃而空的情況。貼膠紙有用定冇用？「貼膠紙」作為常見的防風「習俗」，實際效用一直爭議不少。部分市民相信膠紙可在一定程度上加固窗戶，但工程界人士指出，膠紙的真正用途非在於加固窗戶，而是在玻璃破裂時減少碎片飛散，從而降低被碎片擊中受傷的機會。若窗戶被石塊或樹枝擊碎，貼上膠紙的確可令碎片不易四散，起到一定保護作用。如何貼才較有效？工程界建議若決定貼膠紙，宜把膠紙貼成「交叉」或「十字」形，並延伸至窗框邊緣，著重鞏固窗中心的受力位置，盡量讓玻璃「跌得完整」，而不是四散飛脫，起一定的防護效果。舊窗新窗大不同樓齡較新的樓宇，窗戶多採用鋼化玻璃，鋼化玻璃破裂時會碎成細小顆粒，較少出現鋒利大塊的碎片，導致割傷的風險本已較低，因此貼膠紙對鋼化玻璃的額外保護有限。惟舊式樓宇可能仍裝有非強化的玻璃，該類玻璃破裂時會產生較大及尖銳碎片，貼膠紙雖未必能阻止破裂，但有助減低碎片散落的風險。打風能否繼續開冷28Hse.com ・ 4 小時前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。Yahoo Style HK ・ 10 小時前