丸龜製麵2000萬年薪秘密曝光！ AI助攻搶人計劃的驚人內幕！

日本餐飲業最近鬧得沸沸揚揚，全因人力荒讓新店開張變成奢望！烏冬麵連鎖大咖「丸龜製麵」，居然祭出高薪神招，把店長年薪從520萬日圓（約26萬港幣）拉到最高2000萬日圓（約105萬港幣），這波操作簡直是業界地震，讓人忍不住想問：這家店要搶光所有人才嗎？😲

丸龜製麵的野心，從2000年兵庫縣加古川市的第一家店開始就藏不住。現在，日本國內862家分店，價格親民的烏冬麵讓它穩坐烏冬王寶座。

母公司東利多控股有限公司董事長粟田貴也，在記者會上直言：「人力短缺是擴張的大敵，我們得用錢和科技留人！」這番話一出，餐飲業平均年薪才482萬日圓的低谷，瞬間被比下去。金融業1626萬、商貿1440萬，丸龜這招，直接挑戰高薪行業啦！

新制度聽起來超有梗，他們把店長分成四級，從基層到頂尖，三年內目標培養300人，其中10位菁英直衝2000萬年薪。店長助理接手日常瑣事，讓主管專心搞環境改善。

據《讀賣新聞》報導，這套靈活薪金制，搭配內部培訓和考試，目的是讓人才像烏冬麵一樣Q彈有勁。想想看，誰不愛這種升遷快車道？粉絲在X上直呼：「這比打工還划算！」

最酷的是，丸龜引進AI當評估高手！系統會看銷售額、客流量，還有員工和顧客滿意度，給店長打分。透過16道問題的語音問卷，不只問店員，還拉顧客一起評。

AI不只打分，還會吐出改進建議，幫主管滿足客人需求，提升業績。粟田董事長笑說：「這是生產力引擎，培養人才的最佳夥伴。」先在六家分店試水溫，成功後全推開去。

這種科技加持，聽起來像科幻電影，但對人力荒的日本，簡直是及時雨。

丸龜的擴張史也挺勵志，從日本本土到海外，連香港的譚仔米線都納入版圖。雖然2023年有長崎分店的青蛙事件鬧過小烏龍，但他們總能快速應對。

現在，這波高薪計畫，預計能緩解飲食業的痛點。日本政府也推中小企調薪，丸龜領頭，說不定會帶動一波薪資革命。網友在論壇熱議：「吃碗烏冬麵，就能看到未來的CEO在後廚忙碌？」

這套新玩法，不只搶人，還注重平衡。店長專注大方向，助理管小事，AI當裁判，大家分工明確。丸龜的烏冬麵Q彈有勁，人才制度也一樣有彈性，誰說餐飲業只能低薪苦幹？這波操作，值得業界鼓掌。

Japhub小編有話說

丸龜製麵的高薪AI組合拳，簡直是給人力荒的一記重拳！在日本這樣的地方，用錢和科技留才，聽來多解渴。希望這股風潮吹遍飲食業，讓更多人吃得開心、工作也爽快。