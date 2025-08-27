丹麥博物館展示千年維京人雕像 精緻髮型與表情成亮點

胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
（法新社哥本哈根27日電） 丹麥國立博物館今天展示被稱為第一尊維京人「肖像」的文物－一尊10世紀男子的微型雕塑，其髮型整齊俐落，留有帝王八字鬍及編織山羊鬍。
這尊僅有3公分高的雕塑以海象牙雕刻而成，展現了部分破損的頭部及身軀。
丹麥國立博物館（Denmark's National Museum）策展人潘茲（Peter Pentz）手戴白手套、捧著雕塑告訴法新社記者：「若你以為維京人很凶殘或野蠻，這尊雕塑證明了恰恰相反的事實。他打扮得很整潔。」
潘茲表示，雕塑呈現男子留有及脖的中分髮型，側邊捲髮露出雙耳，配有濃密的帝王八字鬍、長長的編織山羊鬍與鬢角。
潘茲解釋，好看的髮型在維京時期是財富及地位的象徵。像這樣在耳朵附近可見一簇小捲髮的精緻髮型，表示此人處於上流階層。
潘茲說：「他可能就是（傳奇丹麥國王）藍牙哈拉德國王（King Harald Bluetooth）本人。」
這尊雕塑最初於1796年在挪威奧斯陸峽灣（Oslo fjord）被發現，據信是古代棋盤遊戲中象徵國王的棋子，此後被收藏並遺忘於丹麥國立博物館典藏中。
潘茲說，幾年前偶然在龐大的館藏中發現這尊雕塑時，感覺像是這位維京人正盯著他。
這尊細緻雕塑與其他現存的維京人像形成鮮明對比，如硬幣上的圖案。那些人像多缺乏個體細節或臉部表情。
維京時期的藝術以獨特的動物圖樣聞名，但鮮少有人像。
潘茲表示，這是他看過第一個維京時期最接近人類肖像的東西。其中最令人驚嘆的是這尊雕塑的表情。多數維京文物對人類的描繪都過於精簡，也不真的像人類樣貌，但這尊雕塑專注於細節，展現出獨特亮點。
潘茲說道：「有些人說他看起來帶有邪氣，但我認為他看起來更像是剛講完笑話之類的。他在微笑。」
