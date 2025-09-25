丹麥多地機場接連出現無人機 警方未逮捕相關人員

（法新社哥本哈根25日電） 丹麥警方今天表示，繼首都哥本哈根（Copenhagen）機場日前因無人機干擾被迫關閉後，境內又有4座機場發現無人機蹤影，其中1座因此關閉數小時。

發現無人機蹤影的分別是阿爾堡（Aalborg）機場、艾斯比約（Esbjerg）機場、松得堡（Sonderborg）機場以及史克里斯楚普空軍基地（Skrydstrup airbase）。警方表示，這些無人機後已自行離去。

北部的阿爾堡是僅次哥本哈根的丹麥第2大機場，後已恢復正常起降。

廣告 廣告

北日德蘭地區（North Jutland）警察首長梅森（Jesper Bojgaard Madsen）發布聲明指出：「這些無人機於一兩個小時期間在大片空域飛行，因此不可能攔截。截至目前，我們也尚未逮捕到操作者。」

艾斯比約、松得堡、史克里斯楚普機場是昨天深夜通報無人機蹤影。

艾斯比約和松得堡之所以未關閉作業，是因為這兩個民用機場今早之前都未排定飛機起降。

警方說，這些無人機飛行期間有開燈，從地面就可看到蹤跡，但目前為止還未釐清機型或動機。