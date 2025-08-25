丹麥挺巴遊行聚集萬人 籲政府承認巴勒斯坦

（法新社哥本哈根24日電） 支持巴勒斯坦的民眾今天齊聚丹麥首都哥本哈根，高呼結束在加薩走廊的戰爭，以及敦促丹麥政府承認巴勒斯坦為國家。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月發動奇襲，引爆這場戰爭。法新社依據官方數據統計，這場戰爭造成1219人死亡，其中大多數為平民。

而根據哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部數據，以色列軍事行動已造成至少6萬2622名巴勒斯坦人喪生，其中多數死者為平民。聯合國認為加薩走廊衛生部門提供的數據可信。

這場示威遊行人數超過1萬人，參加組織將近100個，包含樂施會（Oxfam）、綠色和平組織（Greenpeace）、國際特赦組織（Amnesty），以及其他工會、政黨與藝術團體。而瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）也參與其中。

丹麥警方並未提供示威者的預估人數。

這些示威者在晴朗的天空下，聚集在丹麥國會外表達訴求，其中許多人帶上年幼子女參加。他們揮舞旗幟，高舉標語並高喊「停止軍售」、「解放巴勒斯坦」以及「丹麥向種族滅絕說不」。

丹麥政府已表示，希望善用目前身為歐洲聯盟（EU）輪值主席國的身分，向以色列政府加大施壓，以結束加薩戰爭。丹麥傳統上支持以色列，不過總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）近日表示，以色列政府已「太過火」。

儘管如此，丹麥政府先前已經表示，在近期的未來，沒有承認巴勒斯坦為國家的計畫。

43歲示威者阿佩羅斯（Michelle Appelros）告訴法新社：「當權者未阻止種族滅絕，因此走上街頭抗議、向所有領袖表達我們的不認同，顯得更加重要。」