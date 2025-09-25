丹麥機場遭無人機闖入 俄羅斯否認牽涉其中

（法新社哥本哈根25日電） 針對丹麥機場本週兩度因無人機闖入而被迫關閉，俄羅斯駐丹麥大使館今天表示，俄方「堅決否認」外界對俄羅斯和這些事件有關的臆測，並稱這些事件是「刻意策劃的挑釁」。

俄羅斯大使館在社群平台發文說：「近期關於丹麥機場運作遭到干擾事件，顯然是精心安排的挑釁行動。」貼文還說：「俄方堅決否認關於牽涉其中的不實臆測。」