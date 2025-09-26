丹麥稱機場無人機飛行 旨在製造恐慌

（法新社哥本哈根26日電） 丹麥警方與公共媒體今天表示，在總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）將本週類似事件歸咎於「混合攻擊」之後，丹麥一座機場昨天疑因發現無人機，再次關閉。

根據丹麥公共廣播公司（DR）引述機場官員的話報導，昨天晚上11時40分，丹麥北部阿爾堡（Aalborg）機場空域因發現無人機而關閉。

當地警察部隊隨後在X平台發表聲明，機場關閉是由於疑似無人機活動，空域已於今天凌晨12時35分左右重新開放。

航班追蹤網站與航空公司網站顯示，這次停飛迫使荷蘭皇家航空公司（KLM）一架從阿姆斯特丹起飛的航班返航，北歐航空（Scandinavian Airlines，SAS）一架從丹麥首都哥本哈根起飛的航班也被取消。

丹麥警方表示，這兩天在阿爾堡、埃斯比約（Esbjerg）、松得堡（Sonderborg）和斯克呂斯特魯普（Skrydstrup）空軍基地的機場都發現無人機，它們隨後自行離去。

阿爾堡機場先前已因此關閉數小時。本週稍早，哥本哈根機場也因目擊無人機而關閉。

挪威先前也發生類似事件，波蘭和羅馬尼亞亦有無人機入侵。另外，俄羅斯戰機也涉嫌侵犯愛沙尼亞領空。

佛瑞德里克森昨天在社群影片中表示，丹麥是「混合攻擊」受害者，這是一種非常規的戰爭形式。

調查人員雖然迄今未能確定責任誰屬，但佛瑞德里克森表示，俄羅斯是「對歐洲安全構成威脅的主要國家」。

莫斯科「堅決否認」任何有關參與丹麥事件的說法，駐哥本哈根大使館稱這是「有預謀的挑釁」。