丹麥籌辦歐盟峰會加強維安 全國禁飛民用無人機一週

（法新社哥本哈根28日電） 丹麥最近發生不明無人機現蹤事件，導致機場大亂。在歐盟即將於丹麥首都哥本哈根舉行領袖峰會之際，丹麥交通部今天宣布本週禁止全國所有民用無人機飛行，以策安全。

法新社報導，自9月22日以來，丹麥各地紛紛發生神秘無人機目擊事件，導致數個機場暫時關閉。丹麥當局暗示，俄羅斯可能牽涉其中，但俄國當局予以否認。值此之際，歐盟領袖即將於10月1日及2日在哥本哈根舉行峰會。

丹麥交通部長丹尼爾森（Thomas Danielsen）今天發表聲明指出：「丹麥未來一週將接待歐盟領袖，屆時我們將加強維安。因此，從週一至週五，我們將關閉丹麥空域，禁止所有民用無人機飛行。」

廣告 廣告

根據丹麥交通部，違反禁令者可處以罰款或最高兩年有期徒刑。丹尼爾森提及：「藉此，我們得以消除敵方無人機與合法無人機相互混淆的風險。」

丹麥警方昨天表示，他們收到關於民眾目擊無人機飛行的逾500起通報，其中大部分因「無需處理」未予受理。