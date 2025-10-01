丹麥總理籲歐洲強硬回應俄羅斯「混合戰」

（法新社哥本哈根1日電） 近期神秘無人機出沒和多起領空入侵事件引發歐洲聯盟（EU）成員國不安，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，歐洲必須加強應對俄羅斯發動的「混合戰」。 歐盟領袖峰會召開前，佛瑞德里克森在哥本哈根表示：「我希望現在所有人都意識到這是一場混合戰。」

她指出：「就歐洲立場而言，目前唯一積極威脅我們的國家就是俄羅斯，因此，我們需要做出非常強烈的回應。」