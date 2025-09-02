坐落於希臘Kea-Kythnos群島上的The Outdoor House，由丹麥建築師Sigurd Larsen設計，靜靜依偎在愛琴海沿岸，宛如以建築語彙凝結了一段希臘夏日的詩意時光。



這座住宅以一方大型涼亭為核心，構築出溫潤宜人的生活場景，邀人盡情擁抱地中海的陽光與微風。半開放的屋頂巧妙地過濾炙烈的日光，讓海風自由流通，同時避免石牆與地板積聚熱氣，即使在盛夏，依舊能維持舒適涼爽。



入口設計如同一扇花園門，延伸至由平行石牆環繞的無邊際露台。站在其間，腳下的岩石與遠方的海水似乎融為一體，使島嶼的自然美景無縫延展至居住空間。隨著腳步推進，視野逐漸開闊，嵌於石基上的住宅便靜靜浮現於地平線前。

作為一棟以戶外生活為核心的住宅，這裡設有露天廚房與餐區，讓人能在開闊景致中烹飪與共享佳餚；毗鄰的戶外淋浴，則讓日常更添隨性。石砌基座化作天然的座椅，既能用餐，也能在日落時凝望遠方。靈活可移的餐桌，則隨光影與風向而調整，讓每一頓餐食都帶來新的體驗。



入夜後，住宅唯一封閉的石砌小屋提供了溫暖庇護。室內簡約卻完善，設有床鋪、工作區與衛浴設施，也是全屋唯一配置暖氣的空間。在此，住客既能安享基本的室內舒適，也能與島嶼的靜謐與自然律動保持緊密連結。

The Outdoor House不僅是一所房子，更是一種生活哲學。在風與光的交織下，讓人於日常間回歸自然，體驗最純粹的夏日生活。

Photos: KKROM Services

丹麥設計師打造極簡戶外石屋，在愛琴海邊與陽光海風共眠

丹麥設計師打造極簡戶外石屋，在愛琴海邊與陽光海風共眠

丹麥設計師打造極簡戶外石屋，在愛琴海邊與陽光海風共眠

丹麥設計師打造極簡戶外石屋，在愛琴海邊與陽光海風共眠

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】