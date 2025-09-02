《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
丹麥設計師打造極簡戶外石屋，在愛琴海邊與陽光海風共眠
坐落於希臘Kea-Kythnos群島上的The Outdoor House，由丹麥建築師Sigurd Larsen設計，靜靜依偎在愛琴海沿岸，宛如以建築語彙凝結了一段希臘夏日的詩意時光。
這座住宅以一方大型涼亭為核心，構築出溫潤宜人的生活場景，邀人盡情擁抱地中海的陽光與微風。半開放的屋頂巧妙地過濾炙烈的日光，讓海風自由流通，同時避免石牆與地板積聚熱氣，即使在盛夏，依舊能維持舒適涼爽。
入口設計如同一扇花園門，延伸至由平行石牆環繞的無邊際露台。站在其間，腳下的岩石與遠方的海水似乎融為一體，使島嶼的自然美景無縫延展至居住空間。隨著腳步推進，視野逐漸開闊，嵌於石基上的住宅便靜靜浮現於地平線前。
作為一棟以戶外生活為核心的住宅，這裡設有露天廚房與餐區，讓人能在開闊景致中烹飪與共享佳餚；毗鄰的戶外淋浴，則讓日常更添隨性。石砌基座化作天然的座椅，既能用餐，也能在日落時凝望遠方。靈活可移的餐桌，則隨光影與風向而調整，讓每一頓餐食都帶來新的體驗。
入夜後，住宅唯一封閉的石砌小屋提供了溫暖庇護。室內簡約卻完善，設有床鋪、工作區與衛浴設施，也是全屋唯一配置暖氣的空間。在此，住客既能安享基本的室內舒適，也能與島嶼的靜謐與自然律動保持緊密連結。
The Outdoor House不僅是一所房子，更是一種生活哲學。在風與光的交織下，讓人於日常間回歸自然，體驗最純粹的夏日生活。
Photos: KKROM Services
想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】
其他人也在看
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 22 小時前
海德園｜首批約1.75萬元 工廠墳景走唔甩 想睇海景要點揀
柴灣逾20年未有大型新盤，最新由太古地產牽頭發展的海德園，正推出項目的第1期，包括第2及第3座，共592個單位，涵蓋1房至3房戶型，關鍵日期為2026年8月，樓花期約1年。28Hse.com ・ 1 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 19 小時前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 6 小時前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2021年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 36 分鐘前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 8 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 1 天前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Swarovski飾品快閃低至半價！最平$347買到水晶手鏈/生日禮物之選Birthstone系列 Minecraft聯名登場
想入手飾品點綴自己的穿搭，價錢親民、閃亮耀眼的Swarovski是一個好選擇！今次Swarovski官網的Outlet專區推出水晶飾品低至半價，近900款首飾有優惠，經典款Swan手鍊、Una項鏈、Stella鏈墜以及瑞士製造的腕錶都有減價！官網更有生日禮物之選的Birthstone系列首飾，9月誕生石是具有神秘氣質的深藍色寶石。此外，Minecraft聯名系列全新登錄官網，每一款都精緻耐看，擺在家中彷彿置身於場景，可以慢慢欣賞。而且官網購物相當有保障，買夠$500即免運費，享有7日可退貨服務，讓大家無後顧之憂入手心水款式。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮
近日歐美流行一句話：「你不是醜，只是不生於韓國。」Tiktok 影片中外國人紀錄移居到韓國後，只需 7 日即可變美的過程，這種新世代對「美」的新定義為 #KoreaGlowUp 。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生
美國康乃狄克州一個富裕又安靜的郊區，一棟價值 270 萬美元的荷蘭殖民風格豪宅本應是退休老人 Suzanne Eberson Adams 頤養天年的港灣，卻在一夜之間淪為悲劇的舞台，因他的 56 歲兒子 Stein-Erik Soelberg 在跟 ChatGPT 的交流互動加劇了自身偏執，最終導致了一起可怕的謀殺與自殺事件。鉅亨網 ・ 1 天前
Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定
相隔差不多 20 年，《穿Prada的惡魔》續集終於開拍，Anne Hathaway 再度化身 Andy Sachs 重返紐約街頭。這次她不再是當年那個為借 Chanel 長靴而奔波的職場新鮮人，反而以女強人姿態現身，手上的 Coach 復古公事包更成為焦點。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Polo Shirt憑什麼成為街頭新寵？2025秋冬衣櫥必備，從經典到Oversize、短身、條紋學習穿出高級感
過往的 Polo Shirt，常被視為「正經」、「有點老派」的衣櫥必備，甚至帶點學院風格的印象。但近年潮流興起一股懷舊熱，將這件看似平凡的單品推回時尚舞台。Yahoo Style HK ・ 9 小時前