【動物專訊】動物機構LAP (Lifelong Animal Protection Charity) 早前接手了一單令人心痛的求助個案，5隻貴婦狗的主人在家中突然離世，隔了數天才被人發現，當警員到場時，發現其中一隻狗狗還一直伴在主人遺體旁不肯離開，十分忠心和重情。現時5隻狗狗已經由LAP接手，LAP希望能夠為他們找到領養家庭，讓失去依靠的他們得到新主人的愛。

LAP求助後將這5隻狗狗接走，現時狗女Nisa、Nia和Nikita都在LAP中心暫住，而狗仔Noble和Nero則由暫托家庭照顧。

廣告 廣告

5隻狗狗約8至10歲，LAP希望能夠為這5隻失去至愛主人的貴婦狗尋找新的領養家庭，讓他們可以再次感受愛，在家庭中安享晚年。

如有意領養他們，可以與LAP聯絡。祝福這些可憐狗狗們都找到愛他們的新主人。

5隻貴婦狗失去至親主人，現在急尋新家庭。

5隻貴婦狗失去至親主人，現在急尋新家庭。

5隻貴婦狗失去至親主人，現在急尋新家庭。

The post 主人突離世五貴婦狗急尋家 有狗狗曾伴主人遺體不肯離開 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.