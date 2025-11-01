主動報告遭脅迫策反 邊境城市政府人員免究責

【on.cc東網專訊】國家安全部周六（1日）披露政府工作人員和科技公司高層在境外被間諜情報機關脅迫策反的案例，當事人因主動報告，並積極配合調查，獲國安機關依法不予追究法律責任。

其中，某邊境城市政府工作人員李某在一次工作中，陪同中方兩名客戶赴某國考察，在入關時被境外間諜情報機關人員帶離盤問，搜查其隨身行李，複製其手機所存內容，並詢問其通訊錄內聯絡人情況。境外間諜情報機關隨後以莫須有的理由強行對李某開具行政處罰，並要求簽署為其服務的保證書，否則不得離開。李某在脅迫下簽署保證書，回國後第一時間向國安機關報告，如實講述自己在境外被間諜情報機關脅迫策反的全過程，並積極配合國家安全機關開展宣傳教育。

國內某科技公司駐外分公司總經理趙某，某天突被數名自稱該國反貪局的工作人員帶走，進行長達5小時的威逼利誘，要求其提供所在科技公司的內部情況。趙某只向對方提供一些無關痛癢的情況，但仍被迫用中文寫下「我申請我的問題由情報局處理」的聲明，並在日後以此來威脅其提供公司內部核心訊息。趙某最終赴華駐該國大使館報告其遭遇，及時終止提供內部訊息，並積極配合查明案情。

