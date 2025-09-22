主持兩國方案峰會 馬克宏宣布承認巴勒斯坦國

（法新社紐約22日電） 法國總統馬克宏今天在聯合國主持兩國方案峰會時宣布正式承認巴勒斯坦國。這場峰會已引領其他西方國家相繼採取這個具里程碑意義之舉，但也激怒以色列。

馬克宏在峰會演講時說：「和平的時刻已到來，但我們頃刻將再無法抓住和平的機會。」

他說：「現在是時候釋放被哈瑪斯扣押的48名人質了。現在是時候停止戰爭、停止轟炸加薩、停止屠殺和流離失所了。」

澳洲、英國、加拿大和葡萄牙已在這場由法國和沙烏地阿拉伯召集的峰會前夕，採取這項主要具有象徵意義的承認步驟，對以色列施壓。以色列正加強在加薩的報復性戰爭，戰事迄今已造成數萬人死亡。

廣告 廣告

馬克宏之前已表示，他將把釋放哈瑪斯在2023年10月7日襲擊以色列時劫持的人質，作為法國向巴勒斯坦國開設大使館的先決條件。

以色列一再警告法國不要承認巴勒斯坦國，總理尼坦雅胡政府中的極右翼成員正在考慮吞併約旦河西岸，以便讓任何巴勒斯坦建國的方式變得不可能。