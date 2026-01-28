主教山官地僭建猖獗，「管理者」認違法反指政府無正視居民需求。(鍾式明攝)

深水埗主教山一帶山坡長期被非法開墾僭建，有人佔用官地設置乒乓球枱及「神壇」等康體設施，更有人在搭建空間設立「毛澤東文化館」。地政總署早前在「文化館」張貼通告，本周一連同食環署清場移走雜物。自稱「主教山體育會」主席的李蘭芳今早(28日)於商台節目指出，在該處設置建築物已20年，直認那裡是官地、搭建的行為違法，但反指政府沒有正視居民訴求，提供足夠康體設施。

李蘭芳指，政府近年在主教山前配水庫的工程令居民失去玩樂地方，於是進一步修建出不少運動設施，連同過往的設施已經在該處活動20年。她自稱是「為人民服務，為普羅大眾服務」，認為欠缺康體設施令街坊精神狀態變差。她又指，已多次聯絡政府希望在該處增設康體設施，但沒有人理會，又批評部分官員只會「影相打卡為樂」，不理會平民百姓。

陳國偉：違法行為不能提供協助

深水埗區議員陳國偉於同一節目指出，搭建僭建物的居民曾與他聯絡，但由於是違法行為，因此不能提供協助。他指，政府部門過去幾日已有行動，將違規建築物清除，政府在上屆區議會任期期間也曾嘗試進行清理行動，但當日意見不一遭居民強烈反對。他認為僭建物最終應該完全處理並清除，而這些違法構築物涉及的規模很大，因此當局逐批處理也是合理的。對於場地「管理人」的理由，他認為無論出發點如何，霸佔官地都是違法的，而山上環境是否適合如此大規模發展設施，都是要仔細研究的問題。

