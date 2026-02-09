黎智英被判監 20 年
主教山︱毛澤東像移除期限屆滿 霸地僭建「文化館」清空 街坊反清場：有毛澤東先有你哋今日呀︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】深水埗主教山一帶山坡長年被非法霸佔官地及僭建，有人在官地放乒乓球桌等康體設施，甚至設立神壇和「毛澤東文化館」。地政總署上月發出「清場令」，下令今日（9日）需停止所有非法佔領土地，包括移除山上的毛澤東雕像。《Yahoo新聞》日前到場視察，發現毛澤東像仍存在，不過「文化館」的空間已近乎被清空。有街坊認為清拆毫無必要，大讚雕像漂亮，「你（政府）成日去搞毛澤東做咩啫？有毛澤東先有你哋今日呀！」；不過，有長年在主教山晨運的長者則支持移除，「我唔鍾意政治摻響呢度」。
山坡現多句「為人民服務」標語
主教山山坡的非法霸佔官地問題已持續多年，近日有市民向《Yahoo新聞》投訴，有人疑在近棠蔭街山腳的「公共空間」設置「毛澤東文化館」。記者日前到場視察，該空間設置了多種康樂設施，包括大沙包、單車機、乒乓球桌等，不少長者在該處做運動。康樂設施空間亦設有多把大太陽傘，上面印有「為人民服務 主教山體育會」字樣。旁邊設有一個神壇，有街坊路過時會上香求神佛保佑。
該空間路邊的大石上，有人以紅字寫上「為人民服務」、「發展體育運動增強人民體質」大字，並有一處由鐵枝、膠板和棚架搭建而成的僭建空間，疑為「毛澤東文化館」原址。依記者所見，空間內只剩少許雜物，亦未見有「文化館」的門牌。毛澤東雕像則仍屹立於山上大石，但大石底已圍上鐵絲網，前方有地政總署告示，表明不准擅闖、佔用該地，否則會被檢控。地政總署上月已多次派員巡查，並與食環採取聯合行動，下令清除雜物。至於巴域街上山一帶的山路，沿途亦有逾 10 張乒乓球桌，部分雖以綠網圍封，但街坊仍可自由出入打球。
街坊：毛澤東像「企喺嗰度好靚」
70 歲的好姐家住太子，在數年前得知街坊友好會到主教山做運動，退休後便加入成為其中一份子，每早都會登山享用康樂設施。她認為沒有必要移除毛澤東雕像，形容雕像「企喺嗰度好靚」，加上雕像位置並沒有阻礙行人，「其實多餘，有毛澤東你先有今日，你哋個個都唔識感恩，唔係有毛澤東，好似巴勒斯坦咁畀人打到七彩啦！你仲有得食？水都無得飲呀！」
對於部分康體設施，如乒乓球桌等亦屬非法霸佔官地，好姐認為自從有運動設施出現，吸引大批老友記上山做運動，人人健康精神奕奕，「以前啲人行都行唔到上山㗎，打咗波之後幾精神！」她透露，山上設施均由一位名為芳姐的場地打理人所設置，「又唔使你政府出錢，唔使你整，人哋芳姐好人整，你哋又吱吱咗咗，理人哋做乜呀？同你政府慳咗幾多錢呀，係咪先？」
好姐指，以往山上雜草頻生，全靠街坊之力才清理好騰出空地，即使移除乒乓球桌，該等空地亦沒有其他用處，「唔放波枱你咪又係喺度丟空！你（政府）真係好做唔做，好多嘢都唔做，唔應該嗰啲又走去干涉人哋，多鬼餘！」
主教山三十載「常客」：唔鍾意政治摻響呢度
不過，有主教山的「常客」抱持相反意見。八旬李先生近 30 年來，每早都會到主教山一帶上香、曬太陽、看書和登山晨運。對於主教山出現毛澤東雕像和文化館，他直言不支持，或會令街坊多拗撬，「我唔鍾意政治摻響呢度，你鍾意（講），人哋唔鍾意，咁點呢？每個人嘅思想都唔同，何必搞咁多嘢呢？政治嘅嘢你搞嚟做咩呢？」他指認識的街坊大多傾向反對，「個個嘅目的係嚟玩咋嘛！一入嚟就打乒乓波，仲同你睇你啲嘢？」
李見證近年山頭的種種變化，其中一個神壇更屬他打理。他指，山上各個神壇均由多個街坊設置，暫未收到政府通知需移除神壇，但認為康樂設施與神壇均對街坊有好處，「呢啲無問題㗎，擺啲神壇喺度係保住上落嘅人平安啫，中國人啲嘢係咁㗎嘛，你拆咗佢做咩啫？又無阻你，又整到好乾淨、清潔」，認為除了毛澤東元素以外的物品，可以一概保留。
行山客形容乒乓球桌數量多「太誇張」
馮先生與家人首次到主教山參觀配水庫，他指在登山時沿路有逾十張乒乓球桌，雖然並不阻礙行人路，惟認為數量太多，「以政府、以正常角度嚟講，就唔應該存在嘅，如果為咗市民，個別唔誇張嘅我覺得都要容許嘅，但呢個山頭就太誇張喇」。他建議街坊如需增設康體設施，應向區議員反映，興建更多官方的設施讓市民享用。
對於毛澤東像，他則指雕像牽涉政治人物，或帶有政治崇拜意味，「除咗觀音、羅漢嗰啲傳統嘅，如果呢啲（政治人物）就唔係一啲普通人接受得到，覺得有啲政治色彩，始終而家香港嘅氣候都唔係咁好」，認為移除屬較有規範的選擇。
街坊吳小姐亦是主教山「波友」之一，早上會與朋友上山打球。她指，山上的乒乓球桌是以往街坊們湊錢購買，每張逾千元，她亦是其中之一，「等大家可以運動下呀嘛，唔使去政府嗰啲又要排隊，又限時限制，又要 book（預約），呢個自由呀嘛，幾時嚟都可以」，希望政府不要移除乒乓球桌。
就移除雕像後的處理、會否移走所有康體設施和神壇等，《Yahoo新聞》正向民政事務處、地政總署等查詢。
