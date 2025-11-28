宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
「丼飯」為什麼叫這個名字？日本專家告訴你相關小知識＆美味吃法！
在白飯上放上各種配菜配著吃的「丼」料理，在日本有著どんぶり（丼飯）、どんもの（丼物）等大同小異的名稱，不過大家比較熟悉的應該是豬排丼、牛丼、親子丼等美食的名字，這些料理即使是在日本以外的地方也非常受到民眾喜愛。
這次我們請到日本一般社團法人「全國丼飯聯盟（全国丼連盟）」的理事伊藤小姐來為我們講述關於丼飯的相關小知識，舉辦過多次日本丼飯大賽之後，伊藤小姐對丼飯的理解比一般人更詳細認真，就讓我們一起來了解丼飯的起源與歷史，認識丼飯這看似簡單卻深奧的國民美食魅力！
■丼的誕生歷史：丼飯讓美食充滿無限可能！
照片素材：PIXTA
Q.「丼」最初的意思是？
―日文的「丼（どんぶり）」最一開始是單純指容器，現在則是可以指裝食物的餐具，或是指裝了飯和配菜的料理，會按照前後文而有不同意思。
而指稱不同事物時，說法也不太一樣，指餐具的話會講丼、丼缽，指料理會講どんぶり、どん、どんもの、どんぶりもの，雖然說法多種，不過意思普遍來說都是一樣的。
關於丼料理的誕生至今依然眾說紛紜，大致可追溯到日本室町時代的「芳飯」，這是一種在盛裝了白飯的容器中放上蔬菜、燉煮物、魚肉等配料，再淋上醬汁品嘗的料理。
不過一開始人們認為從碗裡大口扒飯的樣子有失禮儀，所以這種料理形式直到江戶時代才普及流行起來。因為江戶時代開始人們開始趨向於「不用花太多時間就能吃的食物」，因此丼飯料理才漸漸地邁向主流。
Q.那麼「丼」這個名字是哪來的？
―這個名字的由來有很多說法。其中一個是說以前使用丼缽提供餐點的飲食店叫做「けんどん屋」，有點類似現在的牛丼連鎖店，這些店家用的料理器皿就叫做「けんどんぶり鉢」，所以這些地方的餐點才會被叫做「どんぶり」。
另外一個說法是以前餐飲店工作人員圍裙的口袋會叫做「どんぶり」。古早的日本餐廳老闆在收錢找錢時會把錢都都直接放在身上圍裙的口袋裡面，這個口袋以前被稱作「丼」，這般動作就被叫做「どんぶり勘定」。
而零錢銅板被放到圍裙口袋裡面的樣子也被聯想到米飯被裝入碗公內的情形，所以這類料理就也被叫做「丼」了。
Q.「丼」有明確定義嗎？
―至於什麼樣的料理可以被稱作「丼」，其實並沒有太嚴格的定義規範。在丼飯聯盟的廣義認知下是指「使用半徑超過15Ccm、高5cm以上的碗公盛裝米飯，並在米飯上擺放其它食物的料理」，不過這也並非絕對，如果你覺得「只要在飯碗裡擺上東西都能叫做丼！」，那你手中這碗也是「丼」。
例如每年丼飯聯盟所舉辦的全國丼飯大賽規定裡面，只要你覺得是丼的東西都可以參賽，所以每個人有不同的定義解釋，讓「丼」這個料理的定義靈活多元又有無限可能。
■日本的「丼」文化：丼飯在日本人心中的地位與意義
圖像素材：PIXTA
Q.丼飯之所以受到日本人喜愛的原因？
―雖說只是一己之見，不過我覺得是因為日本人以米為主食，並且有「以碗就口」的餐飲文化的關係，這點是其它種類食物難以見得的。
其實在日本的用餐禮儀中，讓餐碗器皿碰到嘴是有失禮數的，但是日本人在吃東西時大多使用筷子，沒有用叉子或湯匙的習慣，要喝湯的時候大多以碗就口直接飲用會比較方便。所以基本上日本人用餐都是用筷子夾取食物送到嘴邊，沒有辦法夾起來的食物或是湯湯水水的料理就會拿起盛裝的器皿就口吃。
考慮到丼飯基於日本人這般用餐習慣來想的話，大致上就可以理解在沒有以碗就口吃東西的海外國家為何很少見到類似丼飯的食物了。
另外丼飯可以同時吃到飯和配菜，營養價值更高，吃了又滿足，也不需要有特殊條件才能吃，是無論何時何地何人都能輕鬆品嘗的菜餚。
而且丼飯相對其他料理可以快速出餐，趕時間的時候也能快速吃乾抹淨，非常契合忙碌現代人的需求，是許多日本上班族短暫午休時光的飽腹好選擇。
■「丼」的種類：經典丼飯與創意料理
Q.「丼」的起源店鋪在哪？有什麼定番經典嗎？
―丼飯的起源店鋪至今沒有一個共識，所以很難為「丼」這道料理來確立經典。不過親子丼和天丼倒是普遍有共識，前者是起源於東京的「玉ひで」，後者是淺草的「三定」或曾位於新橋的「橋善」（目前已停業）。
但如果要推薦外國人吃丼飯，那首先會推薦味道大眾、接受度高的「炸豬排丼」，如果想更有日本道地感可以選擇「天丼」。如果能接受吃生食，那像「海鮮丼」這種可以品嘗到地方特色與食材鮮味的料理也很推薦。
照片素材：PIXTA
Q.創意丼飯都是些什麼樣的料理？
―所謂的創意丼飯大多是平常難以找到、僅在某個地區才能吃到的丼飯料理，例如自古流傳至今，使用湯葉腐皮製作的京都「木葉丼」；利用宮城、岩手的在地物產「油麩」（將麩拿去油炸的加工食品）製作的「油麩丼」。
還有以高湯燉煮的豆腐為主角的「豆腐丼」、奢侈放上魚子醬的「魚子醬丼」等等。也有專注在料理驚人外觀的巨無霸丼飯等等，種類可說是非常多元。
圖像素材：PIXTA
Q.近年流行什麼丼？
―近幾年因為健康意識的抬頭，讓夏威夷丼飯、沙拉丼飯這類使用大量蔬菜的丼飯頗為熱門。在疫情爆發前，外國觀光客還很多時，也有看到餐廳推出可供穆斯林食用的清真丼飯、無麩質丼飯等等，針對不同族群的丼飯也是層出不窮，非常豐富。
而且因為丼飯本身的供餐形式就很適合打包帶走，在2020年疫情爆發之後，丼飯料理更是成為壓倒性的成為外帶美食主流，其中像使用唐揚炸雞的「唐揚炸雞丼」、從壽司發展的「海鮮丼」等等都很受到民眾喜愛歡迎。
照片素材：PIXTA
■丼的魅力：如何品嘗丼飯？
Q.「丼」的最大魅力在於？
―丼飯只要在碗裡盛裝白飯、配菜就能完成，是一道幾乎沒有難度的料理．因此每一戶人家、每一間餐廳、每一個地方都能製作，每一碗丼飯都有各自的特色與風采，也因如此才會如此有趣、讓人著迷。
特別是店家所提供的丼飯都會經過種種考量，像是配菜與米飯的契合度、醬料的味道與濃淡、份量等等，整碗都會特別研究設計，和米飯與主食分開盛裝的定食有不同的享用樂趣。
配菜帶出米飯的甘甜，米飯引出配菜的濃香，丼飯正是這樣一道互相烘托、講求滋味和諧的料理，每一間店的主打與講究之處也都不一樣，只要能夠讓你用最符合自己口味與喜好的方式來品嘗，那麼這碗丼飯的魅力自然能夠領會。
照片素材：PIXTA
透過米食文化與丼碗而誕生的「丼飯」，包含了歷史、地方特色，以及料理人的心意，如今已經是日本飲食文化中不可抹滅的存在。即使是這樣簡單、人人都有機會吃到的親民料理，也能夠品味出日本美食的奧秘與魅力，值得你去再三體會認識哦！
【協助採訪】
本職為上班族，自2014年開始擔任丼物愛好者組織化＆地方丼物料理新興為目的民間組織「一般社團法人全國丼連盟」的理事。已嚐過超過600種東京都市區等地的丼飯。
「全國丼飯聯盟（全国丼連盟）」http://don.or.jp/
日本全國喜歡吃丼飯的人所組成的團體，會在Facebook上分享關於丼飯美食的情報，每年會舉辦一次日本丼物大賽，致力於丼的普及、丼業界發展等相關活動。
Written by:
Miyuki Yajima
具有社會人士教育關聯公司中擔任企劃編輯＆事業開發～業務的經驗，現在則以兼顧興趣和工作為目標，作為寫手×瑜珈講師×旅人的斜槓身分活動中。喜歡流行時尚、日本文化、音樂等文化面的領域。
▼你還會有興趣
其他人也在看
出國每天走萬步怕腳痛？過來人推「2招」有效解決：可以走很遠不腳痠
許多人前往日本、韓國等地旅遊時，往往會遇到一日步行數萬步的挑戰，這對平時缺乏運動的上班族來說可謂是一大考驗。近日就有一名網友分享自己去年赴日旅遊的慘痛經歷，當時因為腿部痠痛嚴重到無法蹲下，甚至半夜抽筋食尚玩家 ・ 4 小時前
Black Friday優惠2025｜東京豐洲teamLab Planets門票買一送一，人均$94.5起！即睇三大全新展區、近20個藝術裝置
Klook趁住Black Friday，一連4日推出日韓冬日及本地玩樂優惠低至買一送一，明天（11月28日）早上11點將有東京豐洲teamLab Planets TOKYO買一送一優惠，折後人均只需$94.5起，每張單再送eSIM一張，立即往下睇睇優惠詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
2025年回顧｜4大人氣IP角色變旅遊朝聖地？即睇Chiikawa/POP MART/Jellycat/Sanrio功績
還有不足一個月便進入2026，是時候回顧一下2025吧！2025年掀起一輪IP角色熱潮如Chiikawa、Popmart、Jellycat、Sanrio等，從日本到韓國、從香港至中國內地，各大人氣角色紛紛走出框框，化身成主題樂園、商場打卡裝置、沉浸式展覽、Cafe與限定快閃活動，吸引粉絲特意飛往當地「朝聖」，成為今年旅遊界最具代表性的熱潮之一，立即一齊回顧2025年IP角色大亂鬥吧！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
TBS最強體能節目內幕曝光！ 佐野岳怪物跳箱空中失衡！
哎喲，日本綜藝圈這兩天簡直像動作片現場，佐野岳在TBS《最強運動男子頂上對決2025冬》錄影時挑戰怪物跳箱，飛越17段2.46米高度落地失控，右膝重摔劇痛倒地！Japhub日本集合 ・ 1 天前
HK$1,129起飛上海、酒店低至35折！即睇上海機票/酒店/門票/交通懶人包
想去上海快閃？Trip.com幫你慳到盡！整合上海至抵機票、劈價酒店、熱門景點門票同高鐵車票優惠。無論係自由行定跟團，即刻睇我哋嘅最強慳錢攻略，輕鬆出發！Trip.com ・ 1 天前
iHerb全單75折！NMN產品邊款好？iHerb暢銷5款NMN保健品推薦 記得留意有無此成分｜Black Friday優惠2025
NMN一直是保健品界熱話，產品標榜可以逆齡、抗衰老，而市面的NMN產品亦由最平數百元一盒，至最貴一、兩千元都有。到底NMN哪個牌子好？應該如何選擇NMN保健品？Yahoo Food早前訪問過營養師去了解NMN是什麼，以及NMN功效及副作用等。今次Yahoo購物就會教大家認清幾個NMN重要成分，再精選多款iHerb上暢銷的產品。iHerb限時優惠，輸入指定優惠碼即可享全單75折，各位正考慮入手NMN的話，不要錯過今次難得一遇的機會！Yahoo Food ・ 3 小時前
北海道道東4日體驗之旅！日均$1,504.3起 冬季限定破冰船+觸摸流冰+蒸氣火車，東京出發雙城遊
北海道道東如網走、釧路一帶，朝北面向鄂霍次克海，每年冬季就會睇到流冰奇觀，堪稱當地最具代表性的冬季絕景！但香港沒有直航到北海道道東如網走、釧路一帶，想去的話就要從札幌坐車或自駕約4小時才到達，來回足足成8個多小時，不太方便一眾港人前往。Yahoo購物專員今次推介這個北海道4天冬季濕地之旅，將從東京羽田出發乘飛機前往道東，一次過玩勻8大絕景，包括乘坐網走流冰觀光破冰船、流冰觸摸體驗等，團費每位$6,017起，除開每日$1,504.3起，還可以一次過東京及北海道！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
澳洲自由行｜7大澳洲人氣特色行程！$25五星級酒莊品酒體驗、$500螢火蟲之旅
澳洲，這片充滿野性與奇觀的南半球大陸，從壯麗的海岸線日出，到星空下的奇異地貌，再到歷史悠久的葡萄酒莊園，總能為旅人帶來無盡的驚喜。今次Yahoo購物專員精心挑選了七個最具人氣、最值得體驗的澳洲特色行程。準備好踏上這趟充滿冒險、自然與人文氣息的澳洲之旅了嗎？Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
旅日華客遭辱罵毆打案未破 中國使館提醒注意安全
【on.cc東網專訊】中國駐日本大使館周三（26日）在微信官方帳號發文，再次提醒公民注意人身安全，近期避免前往日本。on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑直擊｜部分單位死灰復燃 火光熊熊冒出濃煙
【Now新聞台】大埔宏福苑周三下午發生五級火災，本台記者梁潔瀅今早約7時身處現場所見，消防則指大致完成滅火行動，但凌晨再有部分單位死灰復燃，現場所見有單位冒出火光及濃煙，消防架起雲梯射水降溫，而地面停有救護車待命。 消防指，目標在早上9時前完成爆破7座被焚毀的所有單位，以確保沒有人被困。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
最愛吃泡麵國家不是日韓！「冠軍」平均每人年吃81包，台灣也進前10名
現代人生活忙碌、步調快，泡麵已從單純的宵夜選擇演變為全球性的飲食現象。世界泡麵協會（WINA）公布的統計數據顯示，2024年全球泡麵消費量再創新高，達到1230﹒7億包的驚人數字，年增率約2﹒4％，其食尚玩家 ・ 2 小時前
宏福苑大維修釀五級大火 廉署拘工程項目顧問公司兩董事
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今最少造成94人死亡。消息指，廉政公署就宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開調查。據悉，人員今日(28日)拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩名董事，兩人先後被押解到九龍灣辦公室搜證。on.cc 東網 ・ 3 小時前
「其實就是 Timothée Chalamet？」地下饒舌歌手 EsDeeKid 首度打入《Billboard 200》
地下饒舌歌手 EsDeeKid 首度躋身《Billboard 200》專輯榜，空降第 131 位HYPEBEAST ・ 41 分鐘前
發力新模塊與多元市場 百勝中國加速擴張
作為肯德基和必勝客在中國的營運商，百勝中國在近期投資者日活動上宣布，力爭到2030年，讓門店規模突破3萬家，較當前水平增長超70% 重點： 陽歌 在中國餐飲市場確立主導地位多年後，百勝中國控股有限公司（YUMC.US;9987.HK）正著手填補其尚未滲透到的巨大市場空白。通過採用靈活的門店模式，公司將強化高線城市的滲透率並加速下沉市場擴張，同時聚焦關鍵技術升級，以保持營運精細化，顯示其發展進入新階段。 11月17日，百勝中國在深圳舉行投資者日活動，公布門店總量擴張的宏偉目標：計劃到2028年營運超2.5萬家門店，2030年突破3萬家，較今年9月底的17,514家顯著增長。相較之下，全球競爭對手麥當勞（MCD.US）去年底在中國僅擁有約6,800家門店，位居快餐行業第二且差距明顯。 作為中國歷史最悠久的快餐營運商，百勝中國的歷史可追溯至1987年北京首家肯德基開業，而其增長動能將部分來自新一代肯德基與必勝客門店——適配下沉市場的低成本模式門店正成為重要增長引擎。 以必勝客WOW門店模式為例，該模式自去年推出後快速擴張。公司向投資者透露，單店投資成本僅65萬至85萬元人民幣，遠低於傳統門店The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 52 分鐘前
大家樂大快活半年純利齊挫 北上消費成風 極端天氣衝擊
港人外遊及北上消費影響本地快餐市場，大家樂（0341.HK）及大快活（0052.HK）公布，截至今年9月底止，半年股東應佔溢利分別為4673萬元及1321萬元，按年下跌67.6%及14.8%。大家樂派中期股息10仙，按年減少33.3%；大快活則維持派發中期股息5仙。信報財經新聞 ・ 13 小時前
西甲話題 ｜3個月變臉 美斯23年重返巴塞落空真相曝光
23年1月，美斯致電當時仍是巴塞隆拿主帥的沙維，表示作出最終決定希望回歸。巴塞已準備一份兩年合約，但3個月後劇情突然急轉直下。Yahoo 體育 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火增至36死 近280人失聯
香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，火警於26日傍晚6時22分升為五級。 行政長官李家超27日凌晨見記者時公布，至今錄36人死亡，279人失聯，29人留醫，當中7人危殆。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單
聖誕節2025轉眼就到，準備聖誕禮物是節日必備環節。各位無頭緒的話，來來來，給你聖誕禮物實用大全，從$100起的禮物推薦，為你準備好送給男朋友女朋友、老公老婆另一半，甚至是閨密兄弟好友，以及親朋戚友、公司同事的交換禮物提案，都在這裡來個懶人包，給你聖誕禮物靈感指南！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜火災事件的「情緒漣漪」，3個處理共情心理方法減輕無力感｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
11月26日發生於大埔宏福苑的火災，無疑帶來了沉重的衝擊，不僅影響了直接受災者，更在社會層面激起廣泛的情緒反應。作為一名催眠治療師，我希望透過這篇文章，從身心靈及心理現象的角度，分享一些觀察與建議。探討如何在這樣的時刻中，照顧好自己的情緒，並尋找內在的平靜與力量。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前