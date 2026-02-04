久間田琳加模特兒演員雙棲！ 冬季穿搭non-no精緻五官！

童年選秀的閃亮起點

久間田琳加的出道故事簡直像童話！小學六年級時，她參加少女雜誌《nicola》的選秀，憑著天生優勢脫穎而出，拿下冠軍，從此開啟模特兒生涯。

那時的她已經展現出與眾不同的氣質，自幼練古典芭蕾的底子，讓她的姿態優雅又靈活。中學時期還在田徑場上跑出50米7秒的成績，證明她不只外表甜美，內在也充滿活力。

這種從小就閃耀的軌跡，讓她的成長故事聽起來特別勵志。

專屬模特兒的日常閃光

如今，她是集英社《non-no》雜誌的專屬模特兒，已經連載半年以上。社群上她經常分享拍攝花絮，比如冬季白雪主題的穿搭，或是米奇可愛造型，這些照片總是帶著清新感，

讓粉絲覺得親切又療癒。她的Instagram有近68萬粉絲，每篇貼文都像在跟大家聊天，沒有高高在上的距離感。事務所管理的DM也讓她能專注創作，專注把最真實的一面呈現給大家。

戲劇圈的甜蜜攻勢

跨足演員後，久間田琳加的表現越來越亮眼。她在《From Me to You: Kimi ni Todoke》裡詮釋角色時，那雙會笑成彎月的眼睛特別搶鏡，甜美笑容瞬間抓住觀眾心。

其他作品如《Marry Me》、《The Scoop!》和《Mieruko-chan》，她總能把親和力融入表演，讓角色活靈活現。她的五官精緻卻不做作，配上平易近人的氣質，難怪粉絲直呼「一看就想保護」。

社群互動的溫暖連結

翻開她的社群，你會發現她超會玩！Instagram上除了工作照，還有生活小片段，像分享冬季出遊或可愛配件，讓人感覺她就像朋友在旁邊。

TikTok帳號則是她和團隊一起經營，短影片充滿趣味，累積超過84萬讚。X帳號由事務所打理，專門發佈最新作品資訊，粉絲超過22萬。

這些平台不只宣傳，還拉近她與大家距離，偶爾的互動留言，讓人覺得她真心在乎粉絲。

優雅與活力的完美平衡

久間田琳加不只靠外表取勝，她的芭蕾背景帶來優雅肢體語言，田徑經驗又添了健康活力。這種平衡讓她在鏡頭前游刃有餘，無論是拍攝雜誌還是演戲，都能散發獨特光芒。

她的親和力像磁鐵，吸引大批女性粉絲支持，大家都說她笑起來太療癒，簡直是日常解壓良方。

未來閃耀的無限可能

看她從《nicola》到《non-no》，再到戲劇圈的表現，久間田琳加的路還長得很。未來或許會有更多挑戰性角色，或是跨界時尚活動，她總能帶來新驚喜。

她的故事告訴我們，努力加上天賦，就能綻放屬於自己的光芒。

Japhub小編有話說

聊久間田琳加聊到這裡，小編都想去追她的劇了！那甜美笑容真的太犯規，配上自然演技，保證讓你追劇追到停不下來。

如果你還沒關注她的社群，趕緊去點讚吧～但記得理性追星哦，期待她更多精彩表現，一起加油！

