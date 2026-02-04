市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
久間田琳加模特兒演員雙棲！ 冬季穿搭non-no精緻五官！
童年選秀的閃亮起點
久間田琳加的出道故事簡直像童話！小學六年級時，她參加少女雜誌《nicola》的選秀，憑著天生優勢脫穎而出，拿下冠軍，從此開啟模特兒生涯。
那時的她已經展現出與眾不同的氣質，自幼練古典芭蕾的底子，讓她的姿態優雅又靈活。中學時期還在田徑場上跑出50米7秒的成績，證明她不只外表甜美，內在也充滿活力。
這種從小就閃耀的軌跡，讓她的成長故事聽起來特別勵志。
專屬模特兒的日常閃光
如今，她是集英社《non-no》雜誌的專屬模特兒，已經連載半年以上。社群上她經常分享拍攝花絮，比如冬季白雪主題的穿搭，或是米奇可愛造型，這些照片總是帶著清新感，
讓粉絲覺得親切又療癒。她的Instagram有近68萬粉絲，每篇貼文都像在跟大家聊天，沒有高高在上的距離感。事務所管理的DM也讓她能專注創作，專注把最真實的一面呈現給大家。
戲劇圈的甜蜜攻勢
跨足演員後，久間田琳加的表現越來越亮眼。她在《From Me to You: Kimi ni Todoke》裡詮釋角色時，那雙會笑成彎月的眼睛特別搶鏡，甜美笑容瞬間抓住觀眾心。
其他作品如《Marry Me》、《The Scoop!》和《Mieruko-chan》，她總能把親和力融入表演，讓角色活靈活現。她的五官精緻卻不做作，配上平易近人的氣質，難怪粉絲直呼「一看就想保護」。
社群互動的溫暖連結
翻開她的社群，你會發現她超會玩！Instagram上除了工作照，還有生活小片段，像分享冬季出遊或可愛配件，讓人感覺她就像朋友在旁邊。
TikTok帳號則是她和團隊一起經營，短影片充滿趣味，累積超過84萬讚。X帳號由事務所打理，專門發佈最新作品資訊，粉絲超過22萬。
這些平台不只宣傳，還拉近她與大家距離，偶爾的互動留言，讓人覺得她真心在乎粉絲。
優雅與活力的完美平衡
久間田琳加不只靠外表取勝，她的芭蕾背景帶來優雅肢體語言，田徑經驗又添了健康活力。這種平衡讓她在鏡頭前游刃有餘，無論是拍攝雜誌還是演戲，都能散發獨特光芒。
她的親和力像磁鐵，吸引大批女性粉絲支持，大家都說她笑起來太療癒，簡直是日常解壓良方。
未來閃耀的無限可能
看她從《nicola》到《non-no》，再到戲劇圈的表現，久間田琳加的路還長得很。未來或許會有更多挑戰性角色，或是跨界時尚活動，她總能帶來新驚喜。
她的故事告訴我們，努力加上天賦，就能綻放屬於自己的光芒。
Japhub小編有話說
聊久間田琳加聊到這裡，小編都想去追她的劇了！那甜美笑容真的太犯規，配上自然演技，保證讓你追劇追到停不下來。
如果你還沒關注她的社群，趕緊去點讚吧～但記得理性追星哦，期待她更多精彩表現，一起加油！
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
陳嘉寶說服老公「出山」夫妻檔首合體拍廣告 撇下三女甜蜜預祝情人節
陳嘉寶（Anjaylia）2017年跟初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚，婚後生活充實多采，照顧家庭與三位小千金，Anjay更堪稱「時間管理大師」，熱愛工作的她在電台開咪、出席活動等等，生活美滿。近日，早已淡出的Epaphras竟為愛妻破例「出山」！夫妻檔首度合體為珠寶品牌拍攝情人節系列的宣傳照，二人大晒恩愛，面對老公重拾模特兒的本行，Anjay笑說：「黃生寶刀未老呀！我印象中我哋拍拖冇幾耐黃生已經唔再接拍廣告，今次我覺得係正嘅！兩個一齊做嘢，會有好多相可以留念，係一個好好嘅回憶嚟！」
韓節目爆大S離世完整時間軸！返台途中心臟驟停搶救14小時離世 具俊曄「親授權」：永遠不要忘記她
台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，播出的內容首度完整還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
李佳芯周圍飛忙到癲 靚相楚楚動人現疲態
【on.cc東網專訊】藝人李佳芯（Ali）近日多多新搞作，繼早前與黎諾懿主演馬來西亞劇集《義和》，以及日前與好友梁嘉琪及楊潮凱創立網上影片平台「H3O」後，近日更一口氣簽了三部電影合約，進軍大銀幕，最近就飛台灣開工，預計於農曆年前完成拍攝。
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
讓洪真慶教你「人間清醒」愛情金句！比《單身即地獄》參加者更搶鏡的主持：在單戀中沉船，不妨找個水泡來調整自己的心態
洪真慶因擔任《單身即地獄》主持人而備受海外粉絲喜愛，人氣急升。但很多人不知道她的傳奇人生故事，她不僅是在綜藝節目中逗得觀眾捧腹大笑的主持人，更是打造出價值數十億泡菜王國的企業家，還是在國際時尚舞台上游刃有餘的模特兒。她的經歷宛如一本勵志小說，充滿戲劇性卻又貼近人心，更別提她那些關於愛情與人生的金句，句句直擊靈魂！
魏駿傑前妻張利華越撈越掂 躋身保險界頂尖會員TOT
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。
〈Golden〉「金牌製作人」TEDDY是誰？撐起半個K-pop圈，BIGBANG、BLACKPINK、MEOVV、AllDayProject幕後推手
今年Grammys格林美獎圓滿落幕，不意外地《Kpop 獵魔女團》那首全球大熱的〈Golden〉榮獲最佳視覺媒體歌曲獎，除了作曲家兼歌手EJAE，背後等二十多位幕後音樂人都一同獲得這大獎，當中包括TEDDY。TEDDY是誰？這位K-pop金牌製作人，現在再認識也不遲吧。
《巨洪》越罵越紅？6部「AI人工智慧」韓劇推薦：朴寶劍《夢境》感人，「這部」超驚悚
最近在Netflix播出的《巨洪》被罵翻了！由於播出前標榜著「罕見災難」、「好萊塢等級」而掀起大眾高度期待，但前半段卻讓不少觀眾看得霧煞煞，直到後面才發現是一部結合AI科幻、新人類、末世等多種元素的電影，評價十分兩極。除了《巨洪》之外，近幾年與AI、人工智慧相關的韓劇越來越多，去年上映的《夢境》也是其中之一！