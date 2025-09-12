乒乓球冠軍賽澳門站 杜凱琹負陳幸同女單十六強止步

【Now新聞台】世界乒乓球冠軍賽澳門站，港隊的杜凱琹直落三局輸給國家隊的陳幸同，女單十六強出局。

兩位球手也是28歲、同樣右手握拍，紫衫杜凱琹日前直落三局擊敗澳洲池旼亨，這板擋不了陳幸同的正手，初段未入局表現慢熱，落後0比3下加快節奏，連贏5分一度反超前。

陳幸同上個月在橫濱站險勝世界一姐孫穎莎封后，近期狀態超好，首圈贏美國代表張安亦很輕鬆，落後兩分很快又修正，這球大家對打，最終杜凱琹打了出界。這局比數咬得最緊，大家互有領先4度平手，杜凱琹一度扳平8比8，但失誤始終較多，關鍵時刻，陳幸同連贏3分先取第一局。

雙方7次對賽，陳幸同全勝，當中世界乒乓球系列賽贏兩次，第二局一來連取頭四分。杜凱琹正如早前所說，每次對國家隊球手也是寓賽於操，最重要是把握機會好好學習，這板逼到陳幸同打失精彩，取得這局第一分。

之後再來一球清脆殺球，打到局尾最近追至7比8，但未能夠收復失地，大家相持，三號種籽陳幸同成為贏家，再取3分贏11比7，局數2比0。

3局初段形勢一樣，世界排名41的杜凱琹也是一開始便落後，這局比數更加懸殊，被拋離後無力反撲。決勝分，世界三姐陳幸同沒手軟，大板抽擊大勝11比3，直落三局贏波晉級，杜凱琹十六強止步。

