乒乓球前世界冠軍用人脈牟利 囚14年

【on.cc東網專訊】湖北省漢江中院近日公布一份判決書，披露湖北省前副省長、中國長江三峽集團公司前董事長曹廣晶貪腐案件部分細節，牽涉乒乓球世界冠軍滕義。
判決書顯示，滕義在北京擁有豐富人脈資源，2010年在飯局上認識曹廣晶，雙方之後經常吃飯聚會，交往變得密切。2012年至2018年間，他利用與曹廣晶之間關係，受某公司相關人員請託，通過曹廣晶職務行為中標工程，牟取不當利益。另外，他亦夥同他人收受好處費逾1.1億元（人民幣，下同，約1.2億港元），其中6,757萬元（約7,365萬港元）既遂，餘下4,800萬元（約5,232萬港元）未遂。
2024年9月13日，滕義被判有期徒刑14年，並罰款600萬元（約654港元）。曹廣晶2022年2月下台，同年9月遭到「雙開」。2024年5月24日，曹廣晶因受賄及洩露內幕訊息，被判處無期徒刑。
