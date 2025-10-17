乒乓球港隊亞錦賽後凱旋 男團摘銀創歷來最佳成績

【Now新聞台】乒乓球港隊完成亞洲錦標賽後，由印度返港。

大軍一行近二十人步出抵港大堂，今屆亞錦賽首次分拆項目，只是上演團體賽。男子隊獲得亞軍，創歷來最佳成績，成員包括黃鎮廷、陳顥樺、姚鈞濤、林兆恒及何鈞傑。港隊被列為六號種籽，先後擊敗東道主印度以及上屆亞軍中華台北，首次晉身決賽，最終直落三場輸給國家隊，奪得亞軍仍然創造歷史。

至於杜凱琹、朱成竹、吳詠琳、江芷林及蘇籽童組成的女子隊，場數1比3不敵南韓，八強止步。

