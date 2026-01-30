乘客戴安全帶被困 城巴澄清無阻止剪斷安全帶

【Now新聞台】巴士乘客無法解開安全帶被困，城巴澄清，事主由向他人求助至獲救全程約20分鐘，又強調公司絕無阻止他人剪斷安全帶。警方暫列作求警協助處理。

有便衣警員早上去到城巴柴灣創富道車廠的辦公室，向巴士公司職員錄取口供，了解事發經過。

一名795X線乘客周四早上打算在長沙灣下車時，無法解開安全帶，於是尋求他人向車長求助，最終要由消防員協助離開，其後報稱頭暈不適，要送院治理。

城巴經調查後發現，有關安全帶扣被一張錫紙阻礙正常運作，懷疑有人蓄意破壞，又表示經翻查相關錄音，車務控制中心曾問車長有沒有利器可剪斷安全帶，由於現場人士均表示沒有，車長按指示報警求助；乘客被困期間，巴士大部分時間都是開著冷氣。

#要聞