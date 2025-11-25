乘客手機跌落客貨艙間縫隙 國泰班機延誤一小時

導致國泰航班延誤，就是因為有乘客手機跌落圖中客、貨艙之間的通風口。 （raymond.cw.leung / threads）

國泰航空昨日（24 日）一班由曼谷飛香港的航機，因罕見事故而延誤。涉事航班為 CX 750，一名乘客的手機意外跌落客、貨艙之間的縫隙，需時搜尋，導致航班延遲近一小時起飛。專家解釋，由於客艙與貨艙之間需要有空氣流通，因此存在縫隙設計；手機的鋰電池有風險，所以必須尋回，方能起飛。

「所有決定均以安全為首要考慮」

受延誤航班原定昨日上午 11 時 40 分由曼谷起飛，在登機期間，有乘客的手機意外跌落客艙連接機膓貨艙的縫隙，機組人員需要即時尋回手機，結果花了近一小時才能撿起手機，航機延遲至下午 12 時 37 分起飛，抵港時間由原定的下午 3 時 30 分延誤至 4 時 26 分，遲了近一小時。

國泰回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，必須尋回乘客手機才能起飛，是基於安全考量，機組人員當刻已即時聯絡工程人員協助乘客尋找手機，航班因而有所延誤。手機最終尋回並歸還乘客，所有決定均以顧客和機組人員的安全為首要考慮，國泰亦就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解及體諒。

根據機管局資料，肇事航班比原定時間遲了約一小時抵港。

為何客機的客艙與貨艙之間會有縫隙？香港專業飛行員協會主席張敬龍解釋，為了提供氧氣及新鮮空氣，客艙不能密封，而且飛行途中因機艙內外溫差會導致機艙膨脹或縮小，機艙氣壓亦會變化，因此客貨艙之間需要有孔隙，讓空氣流通。

手機有鋰電 必須尋回方能起飛

為何一定要尋回手機才能起飛？張敬龍解釋，因為電話內的鋰電池若在貨艙受壓，有爆炸風險，情況就如充電寶的管制一樣。雖然通風的縫隙不算闊大，但現今的手機設計越來越纖薄，仍有可能跌入縫隙，因此他呼籲乘客必須小心保管隨身物品，否則再遇同類事故，不僅連累航空公司多付十多萬元停泊費等支出，亦影響整班機的乘客。

張敬龍續說，他也親身經歷過一位乘客的名牌手袋纏着通風縫隙，結果要強行扯出，手袋不免損毀。若物件已跌進貨艙就更複雜，因為存放寄艙行李的集裝箱通常剛好填滿貨艙空間，要找地勤人員協助尋找，過程費時。今次事件在網上也引飛討論，有網民認為通風縫隙設計應該修改，以防止同類事故。張敬龍則指出，客機所有設計都經過民航當局審查，須兼顧實際功能，不能隨便改動。