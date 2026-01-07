天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
乘客1.25起搭巴士須戴安全帶 兩巴逾5000輛配備
本月25日起，所有公共交通工具及商用車輛，如已裝安全帶乘客均須佩戴；同時新登記的公共及私家巴士、私家小巴和貨車的後排等所有乘客座位，均須安裝安全帶。若違反規定，最高可判罰款5,000元及囚3個月。目前城巴及九巴合共已為逾5,000輛巴士安裝安全帶。有市民認為安全至上是好事，但指罰則過於硬性，難免為日常生活帶來不便。
九巴全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶；其中逾2,500輛巴士全車或上層所有座位均有設置，佔全數車隊六成。城巴則自2018年起，已於新購雙層巴士的所有座椅安裝安全帶；目前逾780輛巴士已於全車座椅或上層所有座椅配備安全帶。
市民：安全但不方便
市民李太表示很多長者一般搭短途車，強制戴安全帶或會帶來不便，加上老人家拿着「一抽二掕」，再要戴安全帶比較狼狽；若解不到安全帶，司機和其他乘客也未必願意等。陳女士指安全第一是好事，但一見到沒有帶安全帶就罰，難免會增加擔憂。
鄭先生則認為增加規管是好事，安全亦可以減少碰撞。例如坐面對面的座位，一煞車就可能會失平衡撞到對面乘客，如果對方體重相當，甚至可能「胸骨都壓斷」；加上巴士最後排中間位置，遇上煞車也很容易跌倒在車廂中間的走廊，甚至可能會「碌到車頭」，「人家設計出來當然有它的作用」。
遊客望增加告示
內地遊客梁小姐表示，不清楚有這樣的條例，希望可以在車上或車站貼告示，「我們知道的都一定會做，但如不知道情況下被罰就有點冤枉」，加上內地只有私家車有此規定，公車沒有，所以對這個規定會比較陌生。
九巴指，會配合推行新規例，為車長提供內部指引，如有乘客舉報其他乘客未有佩戴安全帶，車長會使用車廂廣播系統提醒；如發現安全帶未能正常操作，會先建議乘客改坐其他座位，並作出紀錄和通知公司跟進。同時，九巴會透過不同渠道，包括車廂廣播、車站及車廂顯示屏等，加強提示乘客新規例要求，宣傳須扣好安全帶的信息。城巴亦表示已透過車廂廣播、海報、電子顯示屏等渠道，加強宣傳乘車安全及佩戴安全帶之相關資訊。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/乘客1.25起搭巴士須戴安全帶-兩巴逾5000輛配備/634328?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
