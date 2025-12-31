乙型肝炎篩查計劃明年推行 基層醫療署冀消除香港病毒性肝炎

【Now新聞台】政府明年初推出乙型肝炎篩查計劃，1988年或之前出生、而家人或性伴侶是乙肝患者的香港居民都可以參加計劃，當局在本台節目《時事全方位》上稱，期望最終可以消除在香港的病毒性肝炎。

基層醫療健康助理專員林瑜玉：「若果真的診斷到患有慢性乙型肝炎時，醫生會為他作長期覆診，需要時會用藥以及安排肝臟超聲波，有一個定期監察。這些服務都會有政府部分資助，而參加者只需要支付部分共付額。整個做法包括運作模式及共付模式，都與慢病共治做法相若。」

廣告 廣告

衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生黃駿君：「乙型肝炎感染是造成肝癌的最重要的風險因素，尤其是在香港這個地區，為甚麼明明常見度是第五，但致命率就是第三，就是很多時發現可能偏遲，造成成功透過治療根治的機會較少，因此可以早點掌握自己患有慢性乙型肝炎時，早點到醫生那處，看看是否需要接受抗病毒藥物治療。」

#要聞