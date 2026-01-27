乙肝共治計劃下月推行 彭飛舟指四次資助診症一般能控制病情

鑑於有報道指印度個別地區出現尼帕病毒的感染群組，衞生署衞生防護中心今日(26日)表示，已主動向世界衞生組織(WHO)和印度衞生當局索取進一步資訊，並對來自有關爆發地區並出現疑似徵狀的入境旅客進行健康篩查，以盡快轉介疑似個案到醫院進行調查。目前，本港沒有錄得尼帕病毒感染的輸入或本地案例。 初步資料顯示，當地西孟加拉邦加爾各答的一間醫院自今年1月中起錄得5宗確診尼帕病毒感染個案，主要為醫院內傳播，全部涉及醫護人員，暫未有死亡個案或跨境傳播個案。當地已隔離約100名密切接觸者，並進行檢測。目前中心的風險評估認為尼帕病毒傳入香港的風險為低。 尼帕病毒在1998至1999年在馬來西亞和新加坡發生涉及養豬場工人和與豬有密切接觸人士的爆發中首次發現，它可以影響多種動物，包括豬隻、馬、山羊、綿羊、貓和狗。過去二十年，孟加拉及印度曾多次錄得人類感染尼帕病毒的爆發，通常於12月至4月期間發生，主要透過受果蝠污染的生椰棗汁傳播。印度對上一次爆發於去年中在喀拉拉邦發生，涉及4宗個案。 中心總監徐樂堅稱，尼帕病毒感染是一種新發的人畜共患疾病。果蝠是病毒的天然宿主。這種病毒主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫

