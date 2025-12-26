焦點

宏福苑五級火｜情緒支援熱線

聖誕默想｜九個女孩為宏福居民寫童願：「如果好辛苦，不必害怕，明天只會比今天好」｜冼麗婷

見字如見人｜冼麗婷
小女孩為宏福居民寫童願。
小女孩為宏福居民寫童願。

撰文：冼麗婷

九個只有八歲到九歲的小女孩，在聖誕前夕，來上寫作班最後一課，一個都沒缺席。

在這樣的日子，特意重述《Little Women》聖誕早餐情節，自己首先感到溫暖。我喜歡電影故事說四姐妹願意放棄自家早餐，把食物送到沒吃沒柴生火取暖的六小孩家庭。四姐妹抱着乾柴，捧着大麵包，手執大咖啡壺，小妹也放棄手上的大鮮橙，和各種食物，四姐妹一起在冰天雪地，步行親手送暖到另一貧苦家庭。剛出門時，遇到對面大屋走出來的鄰居Mr.Lawrence父子，他們正準備坐馬車上教堂去。

四姐妹一起在冰天雪地，步行親手送暖到另一貧苦家庭。
四姐妹一起在冰天雪地，步行親手送暖到另一貧苦家庭。

真實生活與寫作，都是活在一個大世界，好的與壞的，都暗藏伏筆。從上面簡單畫面與情節已經看到，世道艱難，總有人生活比你好，也有人活得比你更差。日子不在乎富裕，而是有沒有空間。仍然能夠做選擇、懂選擇，已經很不錯。心靈是沒有等級的，不分貧窮富有，都渴望互相取暖。

結果，聖誕日從家裏走出來的兩戶人，碰撞出另一個情節，施予的，得到意想不到的回報。Mr.Lawrence的爺爺，知道鄰居四千金的善行，特意送來豐富聖誕食物和精美甜品，令她們度過一個驚喜聖誕。其實，喜愛寫作的二家姐Jo., 經常創作一幕一幕話劇，讓幾姐妹在家裏合演，她們精神生活從來都是富足的，不知寫作班小女孩能夠吸收到多少？

電影《Little Women》講述四姐妹願意放棄自家早餐，把食物送到沒吃沒柴生火取暖的六小孩家庭。
電影《Little Women》講述四姐妹願意放棄自家早餐，把食物送到沒吃沒柴生火取暖的六小孩家庭。

只是，眼前小女孩們圍在身邊看我打開那本發黃的《Little Women》，那一刻已有說不出的溫暖。突然，其中一頁夾着一張舊報紙，於是，大家都好奇要爭看裏面內容。跟女孩子討論施予，基本上沒有難度，她們不會一毛不拔，但要不要全部奉上，卻也因人而異。

「願意全部施予，是選擇，很好；把自己有的，分一半給人，也很正常。」我總結她們的回應。這不是正常的道理嗎？願意放棄全部早餐的女孩，交待的原因也很謙和：「因為，自己平日都有可以吃的了，即使不吃一餐，全部獻上，其實不算甚麼。」

雖然說快樂與不快樂都與物質無關，但小孩子不免希望在聖誕節裏有一點特別，於是，有人會記著家裏沒有聖誕樹，「甚麼都沒有。」古典小美人輕輕吁一口悶氣，份外令人憐惜，當不少同學都說當天下午準備起程出外旅遊，她說：「今晚沒甚麼的，只會溫習。」我無言，實在不知說甚麼好。

「在這場火災中，『希望』總會存在。當我們知道宏福苑發生嚴重火災時，我們很擔心，並因為你們失去家而感到心痛。但願你們在聖誕和新年時平安度過，盡快重建家園，繼續幸福地活着。」
「在這場火災中，『希望』總會存在。當我們知道宏福苑發生嚴重火災時，我們很擔心，並因為你們失去家而感到心痛。但願你們在聖誕和新年時平安度過，盡快重建家園，繼續幸福地活着。」

一天一天，一點一點進入九個女孩的內心角落，希望靠近她們，讓她們打開心靈說話，那是寫作的泉源。直至她們願意把喜怒哀樂展現，慢慢提筆寫下，我即晚在家仔細閱讀寫回應，在班上跟同學一起欣賞朗讀分享評論，這是真正的交流，活的寫作，之後，無論要講解的東西有多難，她們都願意聽進去，那不是交換，是了解與信任。

九個女孩，是九份禮物，當她們越來越是靠近，越來越願意說話、問問題，那是打開外在世界的開始。每教一點新東西，都是不知道效果的嘗試，其中一人看我的舊長文，對那幅白色伊斯蘭墓海毫無概念，輕輕鬆鬆好奇問我：「這是甚麼？」「全是墓碑。」尖臉孔長眼睛的女孩，露出嚇一跳的樣子，「為什麼會這樣？」「因為一場大屠殺。」她立刻看了圖解，「點解會殺了男丁？」「因為一個族想把另一個族趕走。」

戰爭、災禍、死亡，讓小孩子害怕，猶如我們小時候，都害怕看到關於慘烈戰爭的國際新聞片段或圖片。可是，世界上不幸的事情總會發生，小孩子害怕，也是因為只有單向的巨大訊息來襲，如果能喚醒小孩子心靈藏着的堅韌，學懂以關懷與愛面對別人的不幸，讓他們知道面對災難，我們並非一無所有；對抗黑暗，也絕非完全「手無寸鐵」，那是令小孩子心靈變強變大的契機。

小女孩為宏福居民寫童願。
小女孩為宏福居民寫童願。

寫作班上，甚麼時候，九張嘴巴都爭着表達？就是提到宏福苑的時候。甚麼時候，九雙眼睛聚了焦，凝神傾聽？就是為她們找到害怕戰爭、災害與死亡的解藥，跟她們說：在改變不了的不幸當前，我們可以用堅強與勇敢關懷與愛去應對。例如，說起萬人獻花的長龍，讓她們相信愛的力量。趣緻的童真臉孔，若有所思，再沒有懼怕。

寫作，是關於連結世界，寫作班把情感結集，讓她們有相知相識相伴的感覺，願意也樂意在這個時空以文字表達。

甚麼文章最好？真誠真心貼合時間與人同行的文字，最會讓人看了一遍又一遍。在24號的早上，我請九個小女孩寫聖誕卡給宏福苑居民。明白別人的傷口，這一次，她們學習拿捏，寫出心裏祝福。香港最沉重的一個角落沒有被遺忘，每段小句子，都是孩童樸拙未經修飾的文字、內心感受和力量。每幅聖誕圖畫，都是赤誠與希望。

「如果今天十分辛苦，不必害怕。因為明天只會比今天好。我們大家作為香港的一分子，都會支持您們的。加油。」
「如果今天十分辛苦，不必害怕。因為明天只會比今天好。我們大家作為香港的一分子，都會支持您們的。加油。」

九個女孩都是香港中文大學資優計劃本年冬季小學組寫作班學員，分別就讀三年班及四年班，她們致宏福苑居民的聖誕卡，已由資優計劃代送大埔天主教聖堂，之後會轉達宏福苑居民。下面是九個女孩在七張聖誕卡寫下的祝福，排序不分先後。圖文原稿，請看相片。

「大家好，我是一個四年級的小學生。看着燃燒的場景，我不禁感到悲傷。不過，在這裏祝福你們—身體健康，萬事如意。希望你們今天好，明天更好。最後，聖誕快樂！永遠支持你們。God bless you!」

「一天都比一天過的好，我們一起幫助你們！」

「你要一天一天更好！Merry Christmas！」

「在這場火災中，『希望』總會存在。當我們知道宏福苑發生嚴重火災時，我們很擔心，並因為你們失去家而感到心痛。但願你們在聖誕和新年時平安度過，盡快重建家園，繼續幸福地活着。」

「如果今天十分辛苦，不必害怕。因為明天只會比今天好。我們大家作為香港的一分子，都會支持您們的。加油。」

「當全球人看到宏福苑發生火災後都非常傷心和緊張，因為他們想宏福苑快點停火，並且救出受傷的人，希望你們可以每一天都能幸幸福福地活下去，也想們們身體健康和平平安安。」

「希望你們住在社會上都可以很開心，但我也知道，可能你們的家人都去世了。大家都很傷心，但你們放心吧。我們一定會幫助你們！！！」

「希望你們住在社會上都可以很開心，但我也知道，可能你們的家人都去世了。大家都很傷心，但你們放心吧。我們一定會幫助你們！！！」
「希望你們住在社會上都可以很開心，但我也知道，可能你們的家人都去世了。大家都很傷心，但你們放心吧。我們一定會幫助你們！！！」
「你要一天一天更好！Merry Christmas！」
「你要一天一天更好！Merry Christmas！」
「一天都比一天過的好，我們一起幫助你們！」
「一天都比一天過的好，我們一起幫助你們！」

在 slasher 新世代，冼麗婷是香港記者 / 作家 / 人物寫作導師 / home baker。咀嚼人要時間，寫字要時間，等天然酵母開心要時間，用百分之二百真誠，等待深刻的味道，這是她做人、造麵包的樂趣。

在 Patreon 建立專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」一年，因為會員支持，讓她能繼續訪問、看書。讀張愛玲、馬奎斯、米蘭昆德拉寫世情；見人寫人，聲演說人，憑文學的直覺與多年新聞人的訓練和價值觀，無論時代怎變，堅持寫真實故事。

WriteHouse 不變，天下人字裏相逢。見字，如家。

訂閱 Patreon 專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」

冼麗婷，畢業於香港樹仁大學新聞系；其後於香港大學修讀比較文學學士及碩士；著有《見字如見人》。

