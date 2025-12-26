宏福苑五級火｜情緒支援熱線
聖誕默想｜九個女孩為宏福居民寫童願：「如果好辛苦，不必害怕，明天只會比今天好」｜冼麗婷
撰文：冼麗婷
九個只有八歲到九歲的小女孩，在聖誕前夕，來上寫作班最後一課，一個都沒缺席。
在這樣的日子，特意重述《Little Women》聖誕早餐情節，自己首先感到溫暖。我喜歡電影故事說四姐妹願意放棄自家早餐，把食物送到沒吃沒柴生火取暖的六小孩家庭。四姐妹抱着乾柴，捧着大麵包，手執大咖啡壺，小妹也放棄手上的大鮮橙，和各種食物，四姐妹一起在冰天雪地，步行親手送暖到另一貧苦家庭。剛出門時，遇到對面大屋走出來的鄰居Mr.Lawrence父子，他們正準備坐馬車上教堂去。
真實生活與寫作，都是活在一個大世界，好的與壞的，都暗藏伏筆。從上面簡單畫面與情節已經看到，世道艱難，總有人生活比你好，也有人活得比你更差。日子不在乎富裕，而是有沒有空間。仍然能夠做選擇、懂選擇，已經很不錯。心靈是沒有等級的，不分貧窮富有，都渴望互相取暖。
結果，聖誕日從家裏走出來的兩戶人，碰撞出另一個情節，施予的，得到意想不到的回報。Mr.Lawrence的爺爺，知道鄰居四千金的善行，特意送來豐富聖誕食物和精美甜品，令她們度過一個驚喜聖誕。其實，喜愛寫作的二家姐Jo., 經常創作一幕一幕話劇，讓幾姐妹在家裏合演，她們精神生活從來都是富足的，不知寫作班小女孩能夠吸收到多少？
只是，眼前小女孩們圍在身邊看我打開那本發黃的《Little Women》，那一刻已有說不出的溫暖。突然，其中一頁夾着一張舊報紙，於是，大家都好奇要爭看裏面內容。跟女孩子討論施予，基本上沒有難度，她們不會一毛不拔，但要不要全部奉上，卻也因人而異。
「願意全部施予，是選擇，很好；把自己有的，分一半給人，也很正常。」我總結她們的回應。這不是正常的道理嗎？願意放棄全部早餐的女孩，交待的原因也很謙和：「因為，自己平日都有可以吃的了，即使不吃一餐，全部獻上，其實不算甚麼。」
雖然說快樂與不快樂都與物質無關，但小孩子不免希望在聖誕節裏有一點特別，於是，有人會記著家裏沒有聖誕樹，「甚麼都沒有。」古典小美人輕輕吁一口悶氣，份外令人憐惜，當不少同學都說當天下午準備起程出外旅遊，她說：「今晚沒甚麼的，只會溫習。」我無言，實在不知說甚麼好。
一天一天，一點一點進入九個女孩的內心角落，希望靠近她們，讓她們打開心靈說話，那是寫作的泉源。直至她們願意把喜怒哀樂展現，慢慢提筆寫下，我即晚在家仔細閱讀寫回應，在班上跟同學一起欣賞朗讀分享評論，這是真正的交流，活的寫作，之後，無論要講解的東西有多難，她們都願意聽進去，那不是交換，是了解與信任。
九個女孩，是九份禮物，當她們越來越是靠近，越來越願意說話、問問題，那是打開外在世界的開始。每教一點新東西，都是不知道效果的嘗試，其中一人看我的舊長文，對那幅白色伊斯蘭墓海毫無概念，輕輕鬆鬆好奇問我：「這是甚麼？」「全是墓碑。」尖臉孔長眼睛的女孩，露出嚇一跳的樣子，「為什麼會這樣？」「因為一場大屠殺。」她立刻看了圖解，「點解會殺了男丁？」「因為一個族想把另一個族趕走。」
戰爭、災禍、死亡，讓小孩子害怕，猶如我們小時候，都害怕看到關於慘烈戰爭的國際新聞片段或圖片。可是，世界上不幸的事情總會發生，小孩子害怕，也是因為只有單向的巨大訊息來襲，如果能喚醒小孩子心靈藏着的堅韌，學懂以關懷與愛面對別人的不幸，讓他們知道面對災難，我們並非一無所有；對抗黑暗，也絕非完全「手無寸鐵」，那是令小孩子心靈變強變大的契機。
寫作班上，甚麼時候，九張嘴巴都爭着表達？就是提到宏福苑的時候。甚麼時候，九雙眼睛聚了焦，凝神傾聽？就是為她們找到害怕戰爭、災害與死亡的解藥，跟她們說：在改變不了的不幸當前，我們可以用堅強與勇敢關懷與愛去應對。例如，說起萬人獻花的長龍，讓她們相信愛的力量。趣緻的童真臉孔，若有所思，再沒有懼怕。
寫作，是關於連結世界，寫作班把情感結集，讓她們有相知相識相伴的感覺，願意也樂意在這個時空以文字表達。
甚麼文章最好？真誠真心貼合時間與人同行的文字，最會讓人看了一遍又一遍。在24號的早上，我請九個小女孩寫聖誕卡給宏福苑居民。明白別人的傷口，這一次，她們學習拿捏，寫出心裏祝福。香港最沉重的一個角落沒有被遺忘，每段小句子，都是孩童樸拙未經修飾的文字、內心感受和力量。每幅聖誕圖畫，都是赤誠與希望。
九個女孩都是香港中文大學資優計劃本年冬季小學組寫作班學員，分別就讀三年班及四年班，她們致宏福苑居民的聖誕卡，已由資優計劃代送大埔天主教聖堂，之後會轉達宏福苑居民。下面是九個女孩在七張聖誕卡寫下的祝福，排序不分先後。圖文原稿，請看相片。
「大家好，我是一個四年級的小學生。看着燃燒的場景，我不禁感到悲傷。不過，在這裏祝福你們—身體健康，萬事如意。希望你們今天好，明天更好。最後，聖誕快樂！永遠支持你們。God bless you!」
「一天都比一天過的好，我們一起幫助你們！」
「你要一天一天更好！Merry Christmas！」
「在這場火災中，『希望』總會存在。當我們知道宏福苑發生嚴重火災時，我們很擔心，並因為你們失去家而感到心痛。但願你們在聖誕和新年時平安度過，盡快重建家園，繼續幸福地活着。」
「如果今天十分辛苦，不必害怕。因為明天只會比今天好。我們大家作為香港的一分子，都會支持您們的。加油。」
「當全球人看到宏福苑發生火災後都非常傷心和緊張，因為他們想宏福苑快點停火，並且救出受傷的人，希望你們可以每一天都能幸幸福福地活下去，也想們們身體健康和平平安安。」
「希望你們住在社會上都可以很開心，但我也知道，可能你們的家人都去世了。大家都很傷心，但你們放心吧。我們一定會幫助你們！！！」
【冼麗婷昔日文章】
宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望
漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚
漫寫英國（二）雷丁博物館看 Jane Austen 鄉郊活力化文字
小學生敢想・咁寫（下）擺老豆上寫作枱：〈我的父親〉真係咁肥咁好？
小學生敢想・咁寫（上）寫作安多芬 － 邊寫邊吃曲奇：「爽啊！」
一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 太太：「他最懷念香港的自由及生命力」
穿透人性 筆下老師的黑暗與光明｜夏日少年 寫作如風系列（5）
一走了之？「留給那個成年的我回答」｜夏日少年 寫作如風系列（2）
中大前校長金耀基專訪（三）歷幾代大離散：「香港仍然是中國人所在最好的地方」
中大前校長金耀基專訪（一）社會要回到正常 大學角色重要：「讓學生於法律下的自由受保障」
從昆德拉〈被綁架的西方〉看俄烏戰爭 捷克圖書館長：「歐洲真正的悲劇」
回憶地下文學嚮往自由 昆德拉圖書館館長：「沒有這個夢想不能生存」
中委會臨十字街口 中大前校長金耀基豁達表態：「我不希望看到民主黨解散」
金耀基糾正外間混淆通識教育：「好像通識教育產生某種壞的事情」
預警大學不要失去靈魂？ 中大前校長金耀基《大學之理念》 平衡科學與人文之道
【資深人物訪問記者 冼麗婷】
在 slasher 新世代，冼麗婷是香港記者 / 作家 / 人物寫作導師 / home baker。咀嚼人要時間，寫字要時間，等天然酵母開心要時間，用百分之二百真誠，等待深刻的味道，這是她做人、造麵包的樂趣。
在 Patreon 建立專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」一年，因為會員支持，讓她能繼續訪問、看書。讀張愛玲、馬奎斯、米蘭昆德拉寫世情；見人寫人，聲演說人，憑文學的直覺與多年新聞人的訓練和價值觀，無論時代怎變，堅持寫真實故事。
WriteHouse 不變，天下人字裏相逢。見字，如家。
訂閱 Patreon 專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」
冼麗婷，畢業於香港樹仁大學新聞系；其後於香港大學修讀比較文學學士及碩士；著有《見字如見人》。
其他人也在看
大埔黃宜坳村老婦疑墮魚池遇溺 送院後不治
【Now新聞台】一名女子，在大埔黃宜坳村魚池遇溺昏迷，送院後不治。 警員在村屋調查，上午十時許，警方接報一名67歲婆婆在黃宜坳村一間村屋對開魚池遇溺昏迷，消防員到場將傷者救起，由救護車送去那打素醫院搶救，其後證實不治，警方正調查事件。#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
聖誕假第二日截至早上10時錄19.6萬人次出入境 出境佔13.8萬人次
【on.cc東網專訊】今日(26日)是聖誕假期第二日，繼續有不少港人出外旅遊。入境處表示，本港各口岸截至今早10時共錄得約19.6萬人次出入境，其中逾13.8萬為出境人次，約5.7萬為入境人次，逆差逾8.1萬人次。而在離境人次當中有逾12萬為香港居民，有2.2萬on.cc 東網 ・ 3 小時前
手牽手．聖誕迎來家人的祝福
早產或有特別醫療需要嬰兒往往因為身體情況，需要在新生嬰兒深切治療部留院，但因為感染控制的考慮，探望時父母只可其中一人輪流進入病房，其他家人則需要在BB身體情況合適下才能見面。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑大火一個月︱161個生命 1984個家園 我城的眼淚與道別︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今錄得161人死亡，1984個住戶痛失家園。今次大火是香港半世紀以來最嚴重的災難，也是港人心中難以癒合的傷口。一個月過去，由災場的焦土、居民的哀慟、廣福休憩處的連綿花海與紙鶴、到殉職消防員何偉豪的最高榮譽喪禮，《Yahoo新聞》鏡頭紀錄了我城的眼淚與道別。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
宏福苑火災發生1個月 有災民仍心情低落 冀避免悲劇再發生
【on.cc東網專訊】造成161人死亡的宏福苑嚴重傷亡火災，數千災民要入住緊急住所。火災發生一個月，有遷入大埔過渡屋的災民形容「啱啱適應」，暫不考慮搬走，由於心情低落，不想出席太歡樂的活動，但有宏昌閣居民外出與朋友聖誕聚會，又希望事件帶給社會和政府一些教訓，避免on.cc 東網 ・ 3 小時前
聖誕節大批市民坐高鐵到內地旅遊探親
【Now新聞台】今天是聖誕節，大批市民到西九龍高鐵站乘坐高鐵到內地旅遊探親。 早上八時許，大批旅客帶同行李在高鐵站離境大堂排隊過關，閘口前人頭湧湧，候車大堂亦逼滿乘客。旅議會早前預計，聖誕期間六成外遊旅行團都是短途高鐵團，不少旅客一家大小一同外遊，其中有家庭十幾人一起回鄉度假。梁小姐：「因為遷就媽媽的假期，兩天假期，遷就她所以選擇短線，多人就一定多人，但沒有辦法，大家都是這個時間放假。香港也是多人，那就去其他地方玩樂，接下來自己都有兩天假期，另外兩天就會留在香港。」陳先生：「不想在這裡過節，到內地過也有，去外國過也有，周圍去，香港都沒有氣氛，(內地)便宜一點，我認為舒服一點，空氣好點。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
美拒發簽證 反假訊息機構執行長告川普政府非法驅逐
（法新社紐約25日電） 法院文件顯示，一家著名防制假訊息監督機構的執行長，因美國簽證禁令起訴美國總統川普政府，指控該禁令是企圖驅逐這位美國永久居民的「違憲」行為。然而，地方法院法官已核准臨時限制令，禁止當局逮捕或拘留阿邁德，並預計於29日再次開庭審理。法新社 ・ 6 小時前
日本男涉性侵養女拍片 受害人母親不滿判囚10年太少
日本福島縣一個地方法院，在周三（24日）就一宗性侵兒童案，判處一名男子因為違反監護人性交及兒童色情物品的罪名，被判囚10年。案件指男子多次與未成年的養女性交，並拍攝影片，其後被妻子發現後報警。其妻子在判刑後指刑罰過輕。 福島縣地方法院會津若松市分局在周三，判處該名涉及在養女於13至15歲期間施以性侵，並將過情拍攝am730 ・ 21 小時前
港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略
臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！28Hse.com ・ 1 天前
日本通過創紀錄預算案 國防支出近9兆日圓
（法新社東京26日電） 日本政府今天批准了下一會計年度創紀錄的預算案，以應對從國防開支擴大到社會安全成本飆升等各項支出，同時通膨問題依然持續。這份122兆日圓的預算總額，與截至今年3月的現行財年所尋求的115兆日圓相比有所增加，當時的金額也創下了歷史紀錄。法新社 ・ 1 小時前
男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚
大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。姊妹淘 ・ 25 分鐘前
賀維：恐難見證聖占士重建
【Now Sports】紐卡素領隊艾迪賀維周四聲稱，自己執教該隊之年，應難看見聖占士公園球場和訓練場擴建或翻新。圍繞球場和訓練基地的重建項目懸而未決，CEO鶴健臣早前才承認，紐卡素應會在現有球場繼續比賽一段很長的時間，而本來計劃先將訓練場的面積擴大一倍，亦因場地的局限性，最終需在其他地方建造一座全新的現代化訓練基地，才可實現目標。「從根本上講或從更廣闊的視角來審視，訓練場、球場......這些目前都處於停滯狀態，」艾迪賀維（Eddie Howe）說：「就球會未來發展方向而言，能夠確立這些計劃，等於向前邁出一大步。當然，我並不認為設施是決定一切的因素，但確實是提升標準、清晰有力地展現球會雄心壯志的絕佳途徑。」聖占士公園球場曾是英國第2大球場，僅次於曼聯的奧脫福球場，但熱刺、利物浦、韋斯咸、阿仙奴、曼城和愛華頓的球場容量，近20年都已超過了紐卡素這座擁有52335個座位的球場。「如果需要更多時間來做出正確的決策，確保球場項目正確無誤，那就應該花多點時間。」賀維補充：「但以我目前在這間球會的情況，這兩項計劃恐難以實現，但我仍然熱切期望，能夠傳承給未來一代。」英超 曼聯VS紐卡素Now TVnow.com 體育 ・ 4 小時前
方媛產後兩個月穿古裝驚豔全場！同框「最美妲己」溫碧霞 兩美女仙氣PK成焦點
郭富城妻子方媛產後復出，21日在活動現場首度公開亮相。她剛生完第三胎不到兩個月，就以一身紅色古裝造型現身活動，亮眼的狀態引發現場關注。姊妹淘 ・ 1 小時前
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 1 小時前
英超話題 ｜利物浦對狼隊 祖達兩名兒子登場致意
利物浦將於周六迎戰英超包尾的狼隊，祖達的兩名兒子將與利物浦球童一起，在晏菲路陪同兩隊正選陣容進入球場。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 21 小時前
台灣立法院通過賴清德彈劾提案 明年5.19投票
台灣立法院周五（26日）處理國民黨及民眾黨立院黨團提出賴清德彈劾案，結果顯示，60人贊成、51人反對，賴清德彈劾提案表決通過。Fortune Insight ・ 2 小時前
城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕
網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件am730 ・ 3 小時前
粵車南下｜內地車主啟動智能駕駛雙手離軚 運輸署：發出警告 若無滿意回覆將停資格(有片)
「粵車南下」星期二起（23日）實施，内地社交平台流傳片段，有「小鵬P7」車主在香港境內行駛期間，使用未經批准的「智能駕駛系統」，曾單手控制軚盤，更一度雙手離軚。運輸署稱正嚴肅調查個案，並向涉事司機發出警告，若回覆不滿意將永久暫停其預約出行資格。署方強調，駕駛人士使用任何未經運輸署批准的「先進駕駛輔助系統」，可能觸犯相關am730 ・ 4 小時前
荃灣中港牌七人車逆線衝行人路「U-turn」 途人憤而拍打車身(有片)
又有馬路炸彈幾乎危及路人，網上流傳兩段影片，顯示一輛掛有中港車牌的七人車於周三（24日）平安夜，涉先後在薄扶林及荃灣違規行駛。其中在荃灣楊屋道逆線行駛，更在行人綠燈期間無視人群強行橫過斑馬線「U-turn」掉頭，有路人不滿子憤而拍打車身。am730 ・ 2 小時前